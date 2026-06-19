La presentación se realizó durante Bariloche Smart City 2026, organizada por la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), donde la Cooperativa CALF compartió su estrategia de crecimiento basada en la diversificación de servicios, la transición energética y el desarrollo de infraestructura tecnológica.

La exposición estuvo a cargo de la gerenta de Finanzas y Renovables, Florencia Quiroga Panelli y del gerente de Tecnologías de la Información y Comunicación, Sergio Fernández Novoa, quienes repasaron el proceso de transformación que CALF viene desarrollando desde hace tres años.

Durante la disertación, los representantes de la cooperativa destacaron que el fortalecimiento financiero permitió avanzar hacia nuevas unidades de negocio que hoy complementan el servicio tradicional de distribución eléctrica. Actualmente, CALF también brinda telecomunicaciones, fibra óptica, energías renovables, infraestructura civil y servicios digitales para más de 120.000 usuarios.

Energía, conectividad y nuevos proyectos

Uno de los ejes centrales de la presentación fue el crecimiento de CALF Renova, la unidad encargada de desarrollar proyectos de generación solar para hogares, comercios, industrias y grandes emprendimientos.

En ese marco, la cooperativa confirmó el desarrollo de un parque solar de 25 megavatios junto a la cooperativa de Zapala, iniciativa que busca fortalecer la generación de energía renovable en la provincia.

En materia tecnológica, también se presentaron los principales proyectos ejecutados durante el último año y medio, entre ellos una red propia de fibra óptica con cerca de 8.000 clientes, el diseño de una red provincial de 6.600 kilómetros para ampliar la conectividad en todo Neuquén, sistemas de videovigilancia para escuelas y localidades, mejoras de conectividad para hospitales y la construcción de un Data Center Tier III junto al Municipio de Neuquén.

La apuesta por la soberanía tecnológica

Desde CALF plantearon que el desafío de las cooperativas ya no pasa únicamente por brindar conectividad, sino también por participar del desarrollo y la gestión de los datos que circulan por esas redes. En ese sentido, propusieron avanzar en una articulación regional entre cooperativas para impulsar infraestructura digital compartida y desarrollar una cadena patagónica de centros de datos que fortalezca la autonomía tecnológica del sector.

Como cierre del encuentro, los representantes de CALF remarcaron la importancia de generar alianzas estratégicas entre cooperativas para potenciar proyectos comunes y afrontar los desafíos que plantea la transformación digital y la transición energética.

El mensaje final estuvo centrado en la necesidad de fortalecer el trabajo colaborativo para ampliar servicios, generar nuevas oportunidades de desarrollo y consolidar un modelo cooperativo con mayor protagonismo en la economía del conocimiento.