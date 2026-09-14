Un hombre que caminaba con su perro cerca de la Ruta 3, en Puerto Madryn, realizó un inesperado hallazgo arqueológico este domingo al encontrar alrededor de 125 piezas óseas. Ante la situación, dio aviso de inmediato a la Policía y se desplegó un operativo en la zona próxima a la Reserva de Servicoop.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron un cráneo y distintas bolsas que contenían huesos, además de otros elementos y desechos. El fiscal de turno, Lautaro Volpi, ordenó el secuestro de todo el material para trasladarlo y realizar las pericias correspondientes.

La aparición de los restos generó inicialmente interrogantes sobre su origen y antigüedad. Sin embargo, este lunes el Ministerio Público Fiscal de Chubut informó que los primeros análisis realizados indicarían que las piezas corresponderían a material arqueológico de antigua data.

Durante el operativo se hallaron aproximadamente 125 piezas, entre ellas un cráneo y distintos huesos.

Según las primeras observaciones, algunas de las costillas presentan vestigios compatibles con posibles fracturas consolidadas, mientras que en el resto de las piezas examinadas no se observaron lesiones visibles. Los especialistas contabilizaron aproximadamente 125 piezas, entre ellas varios de los principales elementos del esqueleto.

Ahora el material será sometido a nuevos estudios con el objetivo de determinar con mayor precisión su antigüedad y procedencia. De esta manera, el hallazgo que comenzó con un vecino paseando a su perro podría aportar información sobre restos arqueológicos encontrados en las inmediaciones de Puerto Madryn.