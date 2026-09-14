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Hallazgo inesperado

Caminaba con su perro y encontró 125 piezas óseas en Puerto Madryn que sorprendieron a los investigadores

El hombre dio aviso a la Policía luego de encontrar los restos cerca de la Ruta 3. En el lugar había un cráneo, huesos y distintas bolsas con otros elementos. Ahora realizarán nuevos estudios para determinar con precisión su antigüedad y origen.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Lunes, 14 de septiembre de 2026 a las 15:22
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El hallazgo ocurrió cerca de la Ruta 3, en las inmediaciones de la Reserva de Servicoop.

Un hombre que caminaba con su perro cerca de la Ruta 3, en Puerto Madryn, realizó un inesperado hallazgo arqueológico este domingo al encontrar alrededor de 125 piezas óseas. Ante la situación, dio aviso de inmediato a la Policía y se desplegó un operativo en la zona próxima a la Reserva de Servicoop.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron un cráneo y distintas bolsas que contenían huesos, además de otros elementos y desechos. El fiscal de turno, Lautaro Volpi, ordenó el secuestro de todo el material para trasladarlo y realizar las pericias correspondientes.

La aparición de los restos generó inicialmente interrogantes sobre su origen y antigüedad. Sin embargo, este lunes el Ministerio Público Fiscal de Chubut informó que los primeros análisis realizados indicarían que las piezas corresponderían a material arqueológico de antigua data.

Durante el operativo se hallaron aproximadamente 125 piezas, entre ellas un cráneo y distintos huesos.

Según las primeras observaciones, algunas de las costillas presentan vestigios compatibles con posibles fracturas consolidadas, mientras que en el resto de las piezas examinadas no se observaron lesiones visibles. Los especialistas contabilizaron aproximadamente 125 piezas, entre ellas varios de los principales elementos del esqueleto.

Ahora el material será sometido a nuevos estudios con el objetivo de determinar con mayor precisión su antigüedad y procedencia. De esta manera, el hallazgo que comenzó con un vecino paseando a su perro podría aportar información sobre restos arqueológicos encontrados en las inmediaciones de Puerto Madryn.

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