Cancelaron un vuelo de Flybondi a último momento: malestar en pasajeros que tenían que viajar por turnos médicos y cirugías

La cancelación a último momento de un vuelo de la empresa Flybondi en el aeropuerto de Neuquén provocó momentos de tensión y malestar entre los pasajeros que ya se encontraban en la terminal listos para embarcar. La medida se conoció 10 minutos antes del horario previsto de despegue, lo que generó incertidumbre y reclamos generalizados.

Entre los usuarios afectados había personas que debían viajar por motivos de salud, lo que incrementó la preocupación ante la suspensión del servicio. “Mi esposa viajaba en ese vuelo y nos encontramos con la cancelación a último momento. Había gente con turnos médicos y operaciones programadas que ahora no sabe cómo resolver la situación”, relató uno de los pasajeros.

La falta de previsión y las dificultades para obtener respuestas por parte de la aerolínea fueron los principales cuestionamientos de los usuarios en la terminal aérea. Muchos señalaron que la cancelación impacta directamente en compromisos médicos previamente programados, algunos de ellos de alta complejidad.

Hasta el momento, los pasajeros continuaban a la espera de definiciones sobre la reprogramación de los vuelos y las alternativas ofrecidas por la compañía para continuar con sus traslados. La incertidumbre se mantenía especialmente entre quienes debían cumplir tratamientos o intervenciones que no admiten demoras.