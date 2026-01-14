Desde el inicio del verano 2025-2026, la aerolínea Flybondi atraviesa una crisis operativa que se refleja en cancelaciones diarias de vuelos programados. Este miércoles 14 de enero, la compañía enfrentará una situación crítica con solo 13 aeronaves operativas mientras 11 permanecen fuera de servicio, lo que provocará la suspensión de 29 vuelos en una sola jornada.

La problemática se extiende desde el 1 de diciembre de 2025, fecha en que comenzó la temporada estival, acumulando un total de 45 días consecutivos con cancelaciones. Esta realidad contrasta con las proyecciones oficiales hechas en septiembre del año pasado, cuando Flybondi anunció que operaría con una flota de 24 aviones activos.

Para la fecha mencionada, según registros de Aviación en Argentina, la flota disponible se compone de ocho aviones con matrícula argentina (LV) y cinco aeronaves bajo modalidad ACMI, es decir, alquiladas junto con sus tripulaciones extranjeras para suplir la falta de unidades propias. Mientras tanto, varios aviones permanecen estacionados en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, y dos unidades fueron enviadas a México para mantenimiento, reduciendo aún más la capacidad operativa diaria.

Esta situación impacta directamente en la operación de rutas nacionales e internacionales, con cancelaciones que afectan destinos como Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Iguazú, Posadas, Neuquén, Córdoba, San Juan, Puerto Madryn, Asunción y Florianópolis. Los vuelos suspendidos parten desde los aeropuertos de Aeroparque, Ezeiza y Córdoba, generando demoras, reprogramaciones forzadas y afectando a miles de pasajeros en plena temporada alta.

La continuidad de estas cancelaciones pone en evidencia las dificultades estructurales que enfrenta Flybondi para cumplir con su programación anunciada y mantiene en alerta al sistema aerocomercial argentino, que atraviesa un período vacacional con alta demanda turística.