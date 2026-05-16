Vecinos de Cipolletti y Villa Regina deberán reorganizar su jornada este domingo por cortes de energía programados. La interrupción responde a trabajos técnicos que buscan mejorar la capacidad del sistema eléctrico en distintos puntos de la región.

La empresa distribuidora difundió un comunicado oficial en el que detalló el alcance de las tareas. “Cuadrillas operativas llevarán adelante impostergables trabajos de aumento de capacidad de demanda en subestación transformadora y mantenimiento en líneas de media tensión”, informó EdERSA.

En Cipolletti, el corte se extenderá entre las 9 y las 12:30 en un amplio sector delimitado por calles Mengelle, Fernández Oro, Brentana, San Martín, Viedma y 3 de Octubre. La medida alcanzará edificios, estaciones de servicio, espacios culturales, centros educativos, instalaciones de telecomunicaciones y comercios de la zona.

Entre los puntos afectados figuran el Complejo Cultural Cipolletti, estaciones de servicio sobre calle Fernández Oro, el área de la estación de ferrocarril, el hospital antiguo y las dependencias vinculadas a formación de cadetes, además de múltiples complejos habitacionales.

La empresa ejecuta trabajos para reforzar la red eléctrica

Desde la compañía remarcaron que las tareas apuntan a sostener el funcionamiento del sistema ante el crecimiento de la demanda. “Estas labores son fundamentales para la seguridad y previsibilidad del servicio eléctrico”, indicaron en el mismo comunicado.

En Villa Regina, el corte será más breve pero también afectará a sectores residenciales. La interrupción está prevista entre las 9 y las 11 en los barrios Bignami, Muner y Jardín Borsani.

La distribuidora solicita a los usuarios tomar precauciones

La empresa pidió a los usuarios que adopten medidas preventivas durante el tiempo que duren los trabajos. “Solicitamos a los usuarios de los sectores mencionados tomar las medidas de seguridad y recaudos necesarios”, señaló la firma.

Este tipo de intervenciones forma parte de un esquema de mantenimiento y ampliación del sistema que se repite en distintas localidades del Alto Valle. Las tareas buscan evitar fallas mayores y sostener el suministro ante el crecimiento urbano y comercial.

El servicio se restablecerá de manera gradual una vez finalizadas las maniobras técnicas en cada sector.