Casa Raza y Mejor Informado sortean órdenes de compra por $100.000 y camisetas previo a los partidos de La Scaloneta

El Mundial 2026 se vive con pasión y desde ahora, también con premios. Casa Raza anunció su incorporación al Prode Mundialista de Mejor Informado y Prima Multimedios, una alianza que permitirá a los lectores y fanáticos del fútbol participar por importantes premios durante cada presentación de la Selección Argentina.

La propuesta busca transformar cada partido de la Scaloneta en una experiencia todavía más emocionante. En la previa de cada encuentro, quienes participen del Prode de MejorInformado.com podrán ingresar al sorteo de una orden de compra de $100.000 para utilizar en Casa Raza, además de camisetas de la Selección Argentina. Una iniciativa que une dos grandes pasiones nacionales: el fútbol y el asado compartido.

. En la previa de cada encuentro, quienes participen del Prode de MejorInformado.com podrán ingresar al sorteo de una orden de compra de $100.000 para utilizar en Casa Raza, además de camisetas de la Selección Argentina.

Casa Raza llega a este desafío como una de las marcas de referencia en la comercialización de carnes premium en Neuquén. La firma, que representa la evolución comercial de Senderos de Raza, combina la atención tradicional de carnicería con una plataforma de venta online y servicio de entrega a domicilio, consolidándose como una de las propuestas más elegidas por quienes buscan calidad y comodidad.

Con esta alianza, Mejor Informado, Prima Multimedios y Casa Raza invitan a los lectores a vivir el Mundial 2026 de una manera diferente: poniendo a prueba sus conocimientos futboleros, alentando a la Selección y participando por premios en cada uno de sus partidos. La fiesta mundialista ya comenzó y ahora suma un nuevo protagonista