Ezequiel Martí, un rosarino de 34 años, alcanzó la cima del volcán Copahue de 2.760 metros de altura, en una travesía que combinó esfuerzo, compañerismo e inclusión. Lo hizo utilizando una prótesis en una de sus piernas, demostrando que los límites pueden correrse cuando hay decisión, preparación y trabajo en equipo.

La experiencia se desarrolló junto a un grupo de turistas y estuvo guiada por Esther Medina y Flavio Duprett, responsables de Geoturismo Caviahue. Durante toda la jornada, Ezequiel avanzó al mismo ritmo que el resto de los participantes, manteniendo tiempos regulares tanto en el ascenso como en el descenso y superando el exigente tramo final de arenal volcánico sin inconvenientes.

“Hace 20 años perdí la pierna izquierda por un osteosarcoma. Cuando querés llegar a algún lado, adelantás primero un pie, después el otro, y eventualmente se llega”, expresó Ezequiel, programador en sistemas, al reflexionar sobre la experiencia. Con esa filosofía encaró el desafío de alcanzar la cumbre.

Su vínculo con Caviahue comenzó a través de los relatos familiares sobre la Ruta 40 y se reforzó tiempo después en una charla con amigos. Así nació la idea de viajar al sur junto a una amiga y fijarse un objetivo claro: subir el Copahue. Tras informarse en el sitio oficial del destino, supo que el ascenso debía realizarse con guías habilitados y se contactó con Geoturismo Caviahue. Con antecedentes en trekking, como su experiencia en el glaciar Vinciguerra en Ushuaia, decidió asumir el nuevo reto.

Desde la empresa destacaron que la actividad fue planificada bajo criterios de seguridad y acompañamiento profesional. Ambos guías participaron en talleres de Turismo Accesible impulsados por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, incorporando herramientas para adaptar las experiencias a distintas realidades.

“Con planificación y trabajo en equipo es posible ampliar el acceso a la montaña de manera responsable y segura”, señalaron, reafirmando la inclusión como una práctica concreta dentro del turismo de naturaleza.

La historia de Ezequiel no solo quedó marcada por la cumbre alcanzada, sino también por el mensaje que dejó en el camino: la superación personal puede convertirse en una experiencia colectiva cuando el desafío se comparte.