La ampliación del centro de salud de Valentina Sur avanza a buen ritmo y podría inaugurarse entre noviembre y diciembre. Además de nuevas instalaciones, los vecinos impulsan gestiones para incorporar más profesionales y una ambulancia que permita responder a emergencias sanitarias en el sector.

Rubén Ponce, presidente de la comisión vecinal, dió más detalles en el programa "La segunda mañana" que se emite por AM550. Señaló que los trabajos presentan un importante grado de avance y estimó que la inauguración podría concretarse entre noviembre y diciembre de este año. "Es una obra muy anhelada, no solamente para la gente de Valentina Sur, sino también para vecinos de otros sectores que utilizan este centro de salud", expresó.

Rubén Ponce destacó que la obra permitirá mejorar la atención sanitaria para miles de vecinos del sector.

El dirigente barrial destacó que la ampliación permitirá mejorar la capacidad de atención, incrementar la cantidad de turnos disponibles y fortalecer los servicios destinados tanto a adultos mayores como a jóvenes. Además, adelantó que desde la comisión vecinal trabajan en una agenda conjunta con las autoridades sanitarias para identificar las necesidades que tendrá el establecimiento una vez finalizada la obra.

El centro de salud atiende a vecinos de Valentina Sur, Balsa Las Perlas y sectores aledaños.

Ponce remarcó que actualmente el centro de salud atiende a una población estimada en 16 mil habitantes, incluyendo vecinos de Valentina Sur, Balsa Las Perlas y barrios privados cercanos. Según indicó, las consultas más frecuentes están relacionadas con diabetes, curaciones, controles médicos y entrega de medicamentos. También valoró la ampliación de los horarios de atención registrada en los últimos años, que permitió extender la cobertura sanitaria durante la tarde y facilitar el acceso de los vecinos a los servicios básicos de salud.

Cómo serán las nuevas instalaciones

La obra contempla una importante ampliación de la infraestructura existente con el objetivo de optimizar los circuitos de atención y fortalecer el primer nivel de atención sanitaria.

Una vez finalizados los trabajos, el centro de salud contará con:

Dos nuevos consultorios para el servicio de Odontología.

Un consultorio de atención general.

Un consultorio exclusivo para Ginecología.

Un espacio independiente para el área de Servicio Social y abordajes comunitarios.

Un Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a capacitaciones, actividades de prevención y promoción de la salud.

Nuevas áreas de circulación interna.

Una sala de espera más amplia.

Sanitarios públicos adaptados.

La remodelación forma parte del plan provincial de fortalecimiento de la atención primaria, que busca resolver una mayor cantidad de consultas dentro de los propios barrios y reducir la demanda sobre los hospitales de mayor complejidad.

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