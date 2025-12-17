El Ministerio de Salud de Neuquén intensificó en los últimos días un operativo sanitario y de investigación para controlar los daños provocados por la circulación de cocaína adulterada, luego de que se confirmaran dos muertes y un paciente internado en estado grave en la capital provincial.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, explicó que el eje del trabajo está puesto en rastrear el foco de intoxicación, establecer posibles vínculos entre los casos y advertir a la población sobre síntomas que no son habituales para este tipo de consumo.

“Estamos intentando identificar dónde está el origen del problema, cuál es el punto de circulación de esta sustancia”, señaló el funcionario, al tiempo que remarcó que el abordaje se realiza de manera coordinada con otras áreas del Estado y organismos nacionales.

Síntomas atípicos y alerta sanitaria

La intervención del sistema de salud se disparó a partir de la clínica que presentaron los pacientes al ingresar a los hospitales, muy distinta a la que suele observarse en casos de consumo de cocaína.

Regueiro explicó que se detectaron cuadros neurológicos y una excitación psicomotriz marcada, combinados con una tendencia al sueño profundo, lo que derivó en un diagnóstico preocupante: insuficiencia hepática fulminante.

“El hígado deja de cumplir funciones esenciales y los pacientes no respondieron a los tratamientos habituales que se utilizan para fallas hepáticas de otras causas”, explicó el ministro, al describir la gravedad del cuadro.

Estas características fueron determinantes para que la provincia activara el Sistema de Alerta Temprana (SAT), un mecanismo nacional que permite advertir sobre la posible circulación de nuevas sustancias psicoactivas o drogas adulteradas.

Casos vinculados y una búsqueda compleja

En relación a los pacientes afectados, Regueiro confirmó que dos de ellos presentan algún tipo de vinculación, mientras que el tercero no tendría relación directa, lo que complejiza la investigación. “No es como un medicamento que tiene trazabilidad. Acá hablamos de un circuito informal, clandestino, que se mueve en ámbitos muy difíciles de rastrear”, explicó.

En ese sentido, el Ministerio de Salud trabaja junto a otras carteras provinciales y nacionales para detectar posibles casos que no hayan llegado a una falla hepática, con el objetivo de reconstruir el recorrido de la sustancia.

“Estamos apelando a la colaboración de personas vinculadas al consumo para encontrar si hay un foco común y poder ubicarlo”, indicó el ministro, aunque reconoció que la tarea no es sencilla: muchas veces los acompañantes de las personas afectadas “desaparecen” o evitan dar información.

Mientras avanza el abordaje sanitario, el Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente a Salud toda la información disponible sobre los casos: datos clínicos, hospitales intervinientes, estudios realizados y grado de sospecha sobre la adulteración de la sustancia.

Control de daños y recomendaciones a la población

Regueiro remarcó que, además de la investigación, el Estado provincial sostiene una política de control de daños, enfocada en reducir riesgos y salvar vidas. “Siempre recomendamos evitar el consumo de cocaína, especialmente cuando no se conoce su origen. Pero también entendemos que hay consumos que ocurren y necesitamos brindar información clara para contener el daño”, señaló.

El ministro advirtió que las situaciones de riesgo pueden darse tanto en contextos recreativos como en consumos problemáticos, por lo que insistió en la necesidad de consultar rápidamente ante cualquier síntoma.

“El deterioro puede avanzar muy rápido. En uno de los casos, desde el consumo hasta el fallecimiento pasaron apenas unos días”, subrayó.

Finalmente, recordó que en los episodios registrados existían antecedentes de policonsumo, lo que agrava el impacto de una sustancia adulterada en el organismo, y reiteró el llamado a la población a no minimizar señales de alarma y acudir de inmediato a una guardia médica.

Horacio Trapassi, jefe del Departamento de Toxicología Ambiental del Ministerio de Salud de Neuquén, explicó que más allá de la edad y las características personales, los pacientes compartían un mismo antecedente de consumo y una evolución clínica inusual. “Las dos personas fallecidas fueron un varón de 23 años y uno de 53 años, que tenían como características en común haber consumido cocaína y también la presencia de daño hepático en su evolución clínica, con una evolución tórpida que condujo a la muerte”, detalló.

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades sanitarias es que los cuadros observados no se corresponden con los efectos habituales que provoca la cocaína en el organismo. “Cuando hay efectos que no se esperan que sucedan con determinada sustancia, como en este caso la cocaína, se genera una alerta”, explicó Trapassi. “Con la cocaína se espera excitación psíquica, excitación motora, hipertensión, taquicardia o eventos cardíacos. Pero el fallo hepático, las alteraciones de la coagulación, eso se sale de lo esperable”, subrayó el especialista.

El funcionario fue contundente al remarcar que la presencia de daño hepático severo y trastornos en la coagulación orienta a pensar en otras sustancias mezcladas, capaces de provocar un deterioro acelerado y letal. “Ni hablar cuando termina en el desenlace de la muerte. Ahí claramente se abre una investigación”, agregó.

Investigación en marcha y alerta nacional

Ante este escenario, el Ministerio de Salud activó el Sistema de Alerta Temprana, un mecanismo nacional que permite advertir sobre la posible aparición de nuevas sustancias psicoactivas o drogas adulteradas.

“Estamos trabajando con Nación para que se abra una investigación. Salud acompaña desde el punto de vista clínico y preventivo, y las fuerzas nacionales y de seguridad están haciendo su parte para encontrar la sustancia y evaluarla”, explicó Trapassi.

La investigación no solo apunta a determinar la composición de la droga, sino también a establecer si existe un mismo lote o circuito de distribución detrás de los casos registrados.

Recomendaciones urgentes a la población

Desde el área de Toxicología fueron enfáticos en las recomendaciones, tanto para usuarios como para su entorno cercano. “Siempre recomendamos que si una persona no es usuaria, no inicie el consumo. Pero quien haya consumido cocaína y presente efectos que se salgan de lo esperado, debe consultar inmediatamente a la guardia más cercana”, advirtió Trapassi.

En especial, pidió prestar atención a síntomas de alarma como: dolor abdominal, sangrados, alteraciones del estado mental, coloración amarilla de la piel y palidez marcada.

“Es clave que consulten tanto la persona que consume como quienes la acompañan. El círculo afectivo debe saber que esto está ocurriendo y actuar de inmediato”, remarcó.

Mientras avanza la investigación, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de no minimizar los síntomas y de acudir rápidamente al sistema de salud ante cualquier manifestación atípica.

La combinación de un consumo reciente, una rápida evolución clínica y signos de daño orgánico severo conforma un cuadro que, como quedó demostrado en estos casos, puede tener consecuencias irreversibles.

Apoyo y asistencia

Quienes padecen consumos problemáticos reciben asistencia en la provincia del Neuquén. Pueden acercarse a cualquier guardia de hospital, centro de salud o unidad de salud mental. Allí son escuchados, atendidos y acompañados por profesionales médicos y de salud mental que están capacitados para ayudar de manera confidencial y sin prejuicios.

También está habilitada la línea 299 535 8191, Salud mental te escucha; o se puede llamar a la Línea 141 de Sedronar. El bienestar de los ciudadanos es prioridad para el Sistema de Salud.