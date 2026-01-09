Ante nuevos casos de estafas telefónicas, el Gobierno de la Provincia del Neuquén emitió una advertencia para prevenir fraudes en los que delincuentes se hacen pasar por representantes del Ministerio de Salud. A través de llamados o mensajes por WhatsApp, los estafadores solicitan información personal alegando trámites relacionados con vacunas o medicamentos.

Uno de los casos recientes fue alertado en redes sociales por la hija de una víctima, a quien le sustrajeron 80 mil pesos luego de haber ingresado a un enlace malicioso enviado por los supuestos operadores. Esta modalidad de estafa permite a los delincuentes tomar control de WhatsApp y realizar pedidos de dinero a contactos.

El Ministerio de Salud recordó que no solicita datos personales por mensajes privados, ni a través de SMS, redes sociales o aplicaciones de mensajería. Tampoco deriva a páginas externas mediante enlaces ni contacta a la ciudadanía por canales no oficiales.

Las autoridades enfatizaron que ninguna entidad pública —como el Ministerio de Salud, la Municipalidad, el PAMI o el ISSN— realiza este tipo de comunicaciones. Todos los trámites oficiales deben ser gestionados a través de los canales institucionales y seguros.

Desde el gobierno se solicita a la comunidad estar atenta, evitar compartir datos sensibles, y cortar inmediatamente las llamadas sospechosas. También se recomienda denunciar este tipo de intentos ante las autoridades correspondientes o por canales habilitados para alertar fraudes digitales.