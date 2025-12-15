Tras conocer la situación de una joven que está a la espera de un trasplante hepático en Neuquén, el Ministerio de Salud de la provincia aclaró y brindó detalles sobre la paciente y sobre cómo funciona el sistema en la provincia, para despejar dudas de la población.

Primero informaron que la paciente que fue difundida en redes y medios no está actualmente internada, sino que fue atendida en el hospital Castro Rendón pero su situación clínica no demandó internación. Asimismo, destacaron que "no se encuentra en estado de emergencia o urgencia."

"Como es habitual en estos casos, la paciente cuenta con el acompañamiento permanente del sistema público de salud de la provincia, del INCUCAI y de otras organizaciones", agregaron.

En cuanto a la donación y el trasplante de órganos en Neuquén, desde Salud le recordaron a la población que en los procesos donación y trasplante participan personas que transitan diversas realidades emocionales que pueden ser duelo, pérdida o tristeza.

Por este motivo recomiendan evitar la divulgación de información que identifique a donantes o receptores, aun cuando las personas involucradas manifiesten su voluntad de hacerlo público. Indicaron que esta recomendación también busca proteger a las numerosas personas que se encuentran en listas de espera o en etapa de inscripción, quienes pueden verse afectadas emocionalmente ante este tipo de información.

"Es importante destacar que los operativos de donación y trasplante son prácticas cotidianas en nuestro sistema de salud, y los casos no deben presentarse de manera aislada", explicaron.

Por otro lado, se refirieron al sistema de lista de espera, indicando que en Argentina tiene características específicas: son únicas para todo el país y están agrupadas por órgano o tejido a trasplantar. Además ante cada operativo de procuración, el sistema informático del INCUCAI emite automáticamente un listado de los receptores más adecuados según criterios médicos establecidos por normas nacionales. Por último, no se realizan campañas para conseguir un donante específico, ya que el sistema funciona de manera independiente, por lo cual hablar de un caso puntual no acelera la obtención de un órgano ni altera el ordenamiento de las listas.

En cuanto a los costos o donaciones, aclararon que todos los procedimientos de donación y trasplante están completamente cubiertos por el Sistema de Salud, ya sea público, privado, de seguridad social o prepaga.