El turismo durante el feriado de Carnaval dejó un saldo de 3 millones de turistas en todo el país y un impacto económico de $1.007.793 millones, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Se trató del primer fin de semana largo de 2026 y registró un aumento del 7,2% en la cantidad de viajeros respecto al mismo período de 2025. El gasto total fue un 6% superior interanual, consolidando lo que la entidad calificó como un “récord histórico”.

Los desembolsos se concentraron en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

Menor gasto promedio por turista

A pesar del incremento en el movimiento general, el consumo individual mostró una caída. El gasto promedio fue de $111.605 por persona, un 7,7% menos que en el Carnaval 2025.

Un informe del INECO-UADE estimó que una familia tipo necesitó $1.265.013 para vacacionar dentro del país, cifra equivalente al 74% del salario promedio RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Desde CAME señalaron que los destinos estuvieron “muy atados a promociones”, tanto en hotelería como en transporte aéreo, en un contexto de restricciones en los ingresos familiares.

Estadía y clima

La estadía promedio se ubicó en 3 días, por encima de los 2,8 días registrados en 2025.

El informe destacó que el fin de semana fue climáticamente inestable, con alternancia de calor, lluvia, viento y tormentas en distintas regiones. No obstante, remarcaron que el factor climático ya no incide de manera determinante en la decisión de viajar.

Destinos más elegidos en Carnaval 2026

Las ciudades con tradición de carnaval lideraron la demanda, especialmente en las provincias de:

Entre Ríos

Corrientes

Tucumán

Salta

Jujuy

También registraron fuerte movimiento la Costa Atlántica, el interior de la provincia de Buenos Aires, Mendoza y destinos del sur argentino.

Ocupación en la Costa Atlántica

La ocupación hotelera superó el 85% en varios puntos:

Pinamar: 94%

Valeria del Mar: 96%

Ostende y Cariló: 95%

Mar del Plata: 85%

En el caso de Mar del Plata, el número de visitantes creció un 17% interanual.

Transporte aéreo y turismo regional

Entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart trasladaron 313.000 pasajeros durante el fin de semana largo.

Por su parte, Buquebus informó un aumento del 27% interanual en los viajes desde Uruguay hacia la Argentina, lo que confirmó la recuperación del flujo turístico regional.

CAME también destacó un crecimiento del 30% interanual en el interés por viajar, consolidando al Carnaval como uno de los momentos más fuertes del verano.

Declaraciones oficiales

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, vinculó los resultados a “políticas nacionales que brindan estabilidad, seguridad, la vuelta al crédito y promociones del Banco Nación y de YPF”, bajo la conducción del presidente Javier Milei y la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Además, reconoció el trabajo conjunto del sector privado, provincias y municipios en la promoción de eventos, espectáculos y actividades vinculadas al turismo.