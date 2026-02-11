Cerro Chapelco dio este lunes, un paso clave en su proceso de renovación con la instalación de la primera de las diez torres que integrarán el nuevo sistema de cabinas que ejecuta la empresa Transportes Don Otto en el complejo invernal. La obra forma parte de un ambicioso plan de modernización integral y tiene como objetivo que el nuevo medio de elevación esté plenamente operativo para la temporada de invierno 2026.

El sistema contará con 68 cabinas de la firma POMA, cada una con capacidad para 10 pasajeros. Esta incorporación permitirá aumentar de manera significativa la capacidad de transporte en la montaña, mejorar la fluidez en los traslados y optimizar la experiencia tanto de esquiadores como de turistas.

El recorrido se iniciará en la base de Chapelco, ubicada a 1.300 metros sobre el nivel del mar, y tendrá su estación de retorno unos metros antes de Plataforma 1600. En ese sector ya avanzan también los trabajos para la construcción de un nuevo edificio con deck, que formará parte de la estación superior y sumará servicios y mayor comodidad para los visitantes.

El proyecto prevé la instalación de diez torres, con una altura máxima de 28 metros, que sostendrán un sistema de elevación de última generación, diseñado para mejorar la conectividad interna del centro de esquí y reducir los tiempos de espera en temporada alta.

Desde la empresa destacaron que se trata de una inversión estratégica que busca fortalecer la oferta turística de San Martín de los Andes y la región de los Lagos del Sur, consolidando a Cerro Chapelco como uno de los centros de esquí más importantes del país y reforzando su competitividad de cara a las próximas temporadas invernales.