El norte neuquino volverá a poner en valor sus sabores con una propuesta que busca combinar gastronomía regional, vinos y turismo. El próximo domingo 28, el Complejo de Cabañas Ruta 43 ubicado en El Alamito realizará una degustación de cuatro pasos pensada para quienes quieran descubrir la identidad culinaria de la zona.

La iniciativa forma parte de una apuesta para ampliar la oferta turística sobre la Ruta Provincial 43. El complejo no solo ofrece alojamiento y actividades al aire libre, como caminatas y recorridos en bicicleta, sino que también viene desarrollando una propuesta gastronómica basada en productos elaborados en el Alto Neuquén.

En diálogo con Entretiempo por AM550, Fabrizio Verdinelli, responsable del emprendimiento, explicó que el objetivo es transformar este tipo de encuentros en una nueva alternativa para quienes recorren la región.

"Estamos muy contentos de poder presentar un evento que realmente va a generar un antes y un después, no solo en el complejo, sino también en la propuesta turística de la Ruta 43. La idea es ofrecer algo novedoso, distinto, en el norte neuquino", aseguró.

La degustación recorrerá los sabores de la región

La experiencia comenzará el domingo al mediodía y estará compuesta por cuatro pasos, cada uno acompañado por una etiqueta diferente de vino. Para la ocasión llegará desde Mendoza Diego, representante de Bodega Staphyle, quien será el encargado de guiar la degustación y presentar las características de cada varietal.

La propuesta incluye productos regionales característicos.

"La idea es ofrecer algunos pasos muy sencillos, acompañados por distintos vinos. Diego nos va a acompañar durante toda la experiencia, contándonos sobre cada uno de ellos y generando una linda interacción con los participantes", contó Verdinelli.

La recepción incluirá jamón de chivo, fiambres ahumados de elaboración propia, quesos de la cordillera de los Guañacos, pan casero y aceite de oliva. Luego se servirán empanadas de chivo como entrada, mientras que el plato principal será una porción de chivo a la estaca con guarnición.

El cierre llegará con un postre de dulce de membrillo artesanal acompañado por queso de cordillera.

Todo se elabora de manera artesanal

Uno de los principales diferenciales del restaurante es que buena parte de los productos que llegan a la mesa se elaboran dentro del propio complejo.

"Nosotros elaboramos nuestros propios fiambres: bondiola de cerdo, solomillo, distintos ahumados y también ahumamos quesos. Con todo eso armamos las entradas y las picadas del restaurante. Todo está hecho acá, de manera artesanal", explicó Fabrizio.

La propuesta busca poner en primer plano la producción local y ofrecer una experiencia vinculada con los sabores característicos del norte neuquino, desde el tradicional chivito hasta los quesos y embutidos elaborados en la zona.

Buscan que sea el primero de muchos encuentros

Verdinelli adelantó que este será el punto de partida de un ciclo gastronómico que continuará durante el invierno con nuevas bodegas y distintas experiencias. "Como recomendación, les diría que estén atentos a nuestras redes sociales, porque fin de semana tras fin de semana vamos a ir presentando nuevas propuestas gastronómicas. La idea es seguir trayendo bodegas y seguir ofreciendo experiencias novedosas", señaló.

Además de la degustación, quienes participen podrán llevarse algunos premios. "No voy a contar mucho porque dejarían de ser sorpresa, pero podrán llevarse algún vinito de la bodega o una de nuestras picadas artesanales envasadas al vacío", comentó entre risas.

Las reservas ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del Instagram @complejoruta43 o comunicándose al teléfono 2948 410330.

Con esta iniciativa, El Alamito busca consolidarse como una nueva parada gastronómica del Alto Neuquén, combinando paisajes cordilleranos, productos regionales y experiencias que invitan a descubrir la identidad del norte de la provincia alrededor de una mesa.

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