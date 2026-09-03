La Ruta Nacional N° 3 permanecerá cortada en el acceso a Sierra Grande tras el choque entre dos camiones que provocó el derrame de unos 6.000 litros de gasoil. El municipio coordina las tareas de contención y remediación ambiental, mientras se espera la intervención de las autoridades provinciales.

El accidente ocurrió alrededor en la tarde de este miércoles. Un camión que quedó sin frenos ingresó sin control a la ruta e impactó contra una cisterna que transportaba combustible hacia Puerto Madryn. El golpe dañó dos compartimentos del tanque y provocó la pérdida de miles de litros de gasoil, que se esparcieron sobre la calzada y la banquina.

Bomberos Voluntarios, Policía y Gendarmería trabajaron en las primeras medidas de seguridad y el municipio asumió el operativo ambiental. Se colocaron cordones de tierra y diatomea, un material absorbente, para contener el derrame. También se instalaron contenedores para recoger el combustible que seguía saliendo de la cisterna.

En paralelo, la empresa transportista realizó el trasvase de unos 25.000 litros que permanecían en la unidad, evitando un derrame mayor. La carga provenía de Plaza Huincul y estaba destinada al abastecimiento de buques pesqueros en Puerto Madryn.

El secretario de Planificación del municipio, Gaspar Siguero, explicó que el gasoil derramado es considerado un residuo peligroso y que todo el material que haya tomado contacto con él debe ser retirado y trasladado a un centro autorizado en Catriel. La remediación incluye extraer entre 50 y 60 centímetros de suelo, retirar el agua afectada y realizar análisis posteriores para garantizar que no queden rastros de hidrocarburos.

Siguero aclaró que los costos de la remediación no estarán a cargo del municipio, sino de la empresa transportista y el propietario del combustible. Ambas partes iniciaron gestiones con una firma especializada para ejecutar las tareas.

La Ruta 3 seguirá inhabilitada hasta que se complete el retiro del material contaminado y se defina el plan de manejo con la intervención de Ambiente y Defensa Civil de Río Negro. Durante la noche, Gendarmería ralizó el control de la ruta y Policía junto a personal de Tránsito municipal mantendrán el desvío de vehículos por la colectora.