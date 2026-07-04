Invierno en Neuquén: alertan que tener una camioneta 4x4 no alcanza para circular sobre nieve

Con el invierno instalado en la cordillera neuquina y el movimiento turístico en pleno crecimiento, las autoridades vuelven a poner el foco en la seguridad vial. El estado de las rutas cambia de un momento a otro y, aunque los equipos trabajan de manera permanente, desde Las Lajas insisten en que la prevención sigue siendo la principal herramienta para evitar accidentes y rescates.

En diálogo con el programa Neuquén.ar por AM550, el secretario de Seguridad y Defensa Civil de Las Lajas, José Vergara, explicó que la temporada comenzó con buenas condiciones climáticas, aunque el frío ya condiciona la circulación en distintos sectores de la provincia.

"Estamos en invierno y hay que aprovechar la temporada. Tenemos localidades preparadas para recibir a los visitantes, pero el frío ya está instalado y hay que trabajar con esa realidad", afirmó.

El funcionario señaló que la mayor preocupación está puesta en la circulación de camiones y en el mantenimiento de las rutas de montaña. "A nosotros nos toca la parte más complicada, que es la de los camiones y las rutas en condiciones invernales. De todos modos, estamos trabajando bien. Gracias a Dios hoy tenemos un día espectacular, con sol", destacó.

El hielo demoró la apertura de Pino Hachado

Vergara explicó que el paso internacional Pino Hachado funcionó con normalidad durante el viernes, pero este sábado la apertura se postergó por las condiciones climáticas.

"Ayer estuvo habilitado durante toda la jornada. Hoy, en cambio, se demoró la apertura. Generalmente esperamos hasta las 8 de la mañana, pero por una cuestión de seguridad, debido al hielo que se forma en la parte más alta del paso fronterizo, Vialidad decidió habilitarlo recién a partir de las 10", indicó.

Según remarcó, la prioridad siempre es resguardar a quienes transitan por la zona. "Todo se hace por seguridad", resumió.

"No alcanza con llevar cadenas, hay que saber colocarlas"

Vergara insistió en que antes de salir hacia la cordillera es indispensable consultar el estado de las rutas y preparar el viaje. "Lo primero es informarse", afirmó. En ese sentido, recordó que los medios de comunicación y las plataformas oficiales actualizan permanentemente la situación de los caminos durante el invierno.

También hizo hincapié en el uso correcto de las cadenas. "No solamente hay que llevarlas, sino saber colocarlas, porque mucha gente las tiene en el vehículo pero no sabe utilizarlas", sostuvo.

El secretario recordó que la Secretaría de Defensa Civil de la Provincia ofrece capacitaciones virtuales para aprender a utilizarlas y recomendó viajar con ropa de abrigo, agua caliente y elementos básicos para afrontar cualquier demora. "Uno nunca sabe lo que puede pasar", advirtió.

El rescate de dos familias reavivó el pedido de respetar las restricciones

Uno de los episodios que más preocupó a los equipos de emergencia ocurrió días atrás sobre la Ruta Provincial 23. Vergara contó que dos familias ingresaron pese a que el camino permanecía cerrado por la acumulación de nieve.

"Anteayer tuvimos que rescatar a dos familias que ingresaron por la Ruta 23, que estaba cerrada por nieve. La gente igual se mete, no sé por qué lo hace, y después tenemos que salir todos a buscarlos con recursos humanos que podrían estar atendiendo otras emergencias", relató.

El operativo movilizó a personal de Gendarmería Nacional, Bomberos y Defensa Civil. Los vehículos quedaron detenidos apenas cinco kilómetros después de ingresar al tramo inhabilitado.

"El operativo comenzó alrededor de las cuatro de la tarde y recién cerca de las diez de la noche pudieron sacar los vehículos. Gracias a Dios las personas estaban bien", recordó.

Vergara explicó que una de las familias era de Buenos Aires y viajaba desde Caviahue, mientras que la otra provenía de Córdoba. Ambas recorrían la región cuando decidieron avanzar por la ruta cerrada.

A su entender, muchas personas subestiman las dificultades que presentan la nieve y el hielo. "Andaban en una RAM y en una Ford 4x4. Tenían buenos vehículos, pero siempre digo lo mismo: podés tener el mejor vehículo del mundo, pero si no sabés manejar sobre nieve, estamos en la misma", expresó.

Tras el rescate, los viajeros fueron trasladados hasta Las Lajas, donde pasaron la noche antes de continuar viaje. "Finalmente los trajimos hasta la localidad, los alojamos en unas cabañas y seguramente hoy ya estarán disfrutando de la nieve en Bariloche, que era su destino. Gracias a Dios todo terminó bien", contó.

Incluso reveló que aprovecharon la situación para hacerles una recomendación. "Sí, les dimos un tironcito de orejas para que no vuelva a pasar", comentó.

Vergara propuso sanciones para quienes desobedecen los cierres

El funcionario consideró que las campañas de prevención ya no alcanzan para evitar este tipo de situaciones y planteó la necesidad de avanzar con una herramienta legal.

"La verdad es que debería existir", respondió cuando fue consultado sobre posibles multas para quienes ingresan deliberadamente a rutas clausuradas.

Según explicó, detrás de cada restricción hay numerosos organismos trabajando para mantener la seguridad de los caminos. "Cuando hay este tipo de restricciones hay muchísima gente trabajando. Vialidad está despejando rutas, informando permanentemente si se puede o no circular, y aun así algunas personas deciden ingresar igual", señaló.

Por eso, opinó que una sanción económica podría ayudar a desalentar estas conductas. "Me parece correcto. Habría que generar una norma que contemple ese tipo de situaciones. A veces, lamentablemente, hay que tocar el bolsillo para que la gente entienda. No me parece lo ideal, pero quizá sea necesario", concluyó.

Mientras la temporada turística suma visitantes en la cordillera neuquina, desde Defensa Civil reiteran el mismo mensaje: consultar el estado de las rutas antes de viajar, respetar cada restricción y recordar que, en invierno, una decisión imprudente puede poner en riesgo no solo a quienes viajan, sino también a los equipos que salen a rescatarlos.

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