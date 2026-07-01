La Municipalidad de Neuquén concluyó este martes con el operativo de limpieza en el edificio abandonado de calle Sargento Cabral 650, en el barrio Centro Oeste, luego de que el inmueble fuera desalojado y recuperado por orden judicial. Durante siete días, cuadrillas municipales retiraron una enorme cantidad de residuos acumulados y sanearon un espacio que presentaba graves condiciones de insalubridad.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, destacó que el operativo representó uno de los desafíos más importantes que enfrentó el área por la magnitud de la intervención. "Fue una prueba para todo el equipo. Teníamos antecedentes de trabajos en viviendas de acumuladores, pero esto no se compara con nada de lo que habíamos hecho", afirmó en diálogo con Pancho Casado en La Primera Mañana por AM550.

El funcionario detalló que durante la primera jornada trabajaron cerca de 80 personas, entre empleados, choferes y operadores de maquinaria, mientras que en el resto de la semana participaron cuadrillas de unas 20 personas. En el último día del operativo fueron alrededor de 40 trabajadores, quienes comenzaron las tareas a las 8.30 y finalizaron cerca de las 18.

El municipio retiró una enorme cantidad de residuos y saneó un inmueble que presentaba graves condiciones de insalubridad.

Haspert describió el estado del inmueble como extremo. Explicó que los cinco pisos estaban completamente cubiertos por residuos, con capas de entre 30 y 40 centímetros de basura acumulada, mientras que el último nivel presentaba cerca de medio metro de excremento de palomas. "Fue una situación muy desagradable para quienes trabajamos allí, pero también permite dimensionar lo que padecieron durante años los vecinos del lugar", señaló.

Durante la limpieza, las cuadrillas encontraron cientos de carteras, mochilas, tarjetas bancarias, perfumes y productos de maquillaje, elementos que, según explicó el funcionario, serían producto de robos y arrebatos. Aunque revisaban el material cuando era posible, reconoció que la cantidad de residuos hacía imposible recuperar toda la documentación personal que pudiera haber quedado mezclada con la basura.

“Documentos de identidad no encontramos ninguno. Sí, tarjetas de crédito, de débito, perfumes, carteras, maquillaje… Eso da cuenta que el arrebato era más hacia mujeres”, señaló Haspert.

Un aprendizaje para Limpieza Urbana

Haspert señaló que la intervención también representó un aprendizaje para el equipo de Limpieza Urbana. “Para nosotros fue un aprendizaje también. A no ser que tengamos un edificio de 20 pisos, esto nos puso a prueba de qué podemos hacer con respecto a la acumulación de residuos”, afirmó, al destacar la capacidad operativa demostrada durante el saneamiento del edificio de Sargento Cabral 650.

El funcionario remarcó que este tipo de tareas tiene un requisito indispensable cuando se trata de inmuebles privados. “En cualquier situación de propiedad privada, la Justicia o los mismos propietarios tienen que autorizar el ingreso para poder llevar adelante estas tareas”, explicó.

Cristian Haspert destacó el trabajo del personal municipal y valoró la experiencia adquirida durante el operativo de saneamiento.

En ese contexto, recordó que la Municipalidad dispone de un equipo especializado para intervenir en casos de acumulación compulsiva de residuos. “La Municipalidad cuenta con un equipo para acumuladores y aprovecho a decir esto porque hay muchas personas que viven con un acumulador como vecino o tienen un tío, un abuelo o un padre que vive con una acumulación importante de residuos. Pueden contar con la Municipalidad de Neuquén”, expresó.

Haspert agregó que el municipio también cuenta con un servicio especial para intervenir después de incendios. “Para los incendios tenemos un servicio especial y tienen prioridad. Cada vez que nos convocan asistimos a esos lugares para recuperar los domicilios o para que esas familias rápidamente puedan volver a construir algo para habitarla”, concluyó.

Continúan los operativos puerta a puerta

Haspert aclaró que, pese al despliegue de recursos destinado al edificio de Sargento Cabral, el cronograma habitual de limpieza no se detuvo. Informó que los operativos puerta a puerta continuaron desarrollándose en Cuenca XV hasta el sábado y actualmente se realizan en Terrazas de Neuquén.

Además, anunció que la próxima semana el programa se extenderá al Distrito 3 y que durante estos días comenzará la notificación a los vecinos de Canal 5 para incorporar ese sector a la modalidad puerta a puerta, con la presencia de camiones y maquinaria municipal.

Campaña por el Día Mundial sin Bolsas de Plástico

En paralelo, el municipio realizará este viernes una campaña de concientización por el Día Mundial sin Bolsas de Plástico. La actividad se desarrollará en los microcentros Este y Oeste, sobre calles como Belgrano, San Martín y Godoy, donde se promoverá el uso de bolsas reutilizables.

Haspert recordó que las bolsas de nylon representan un problema ambiental permanente en Neuquén debido al viento, que las dispersa y las deja atrapadas en árboles y espacios públicos, por lo que invitó a los vecinos a reemplazarlas por alternativas reutilizables.