“Vemos barrios que no generan microbasurales durante todo el año”: Haspert valoró el cambio en los hábitos de los vecinos

El subsecretario de Limpieza Urbana de Neuquén, Cristian Haspert, detalló en La Primera Mañana por AM550 los avances del operativo Puerta a Puerta, que sigue cumpliendo su cronograma anual en distintos barrios de la ciudad. Según explicó, el programa logró generar un hábito en los vecinos: “Vemos barrios que no generan microasurales durante todo el año, pero cuando llega el operativo sacan toda la vereda. Eso nos demuestra que el servicio sigue siendo necesario”, indicó.

El funcionario destacó que, aunque las toneladas de residuos recogidas disminuyeron con los años —de 120 a 30 o 50 en zonas populares—, el operativo continúa cumpliendo un rol fundamental en la limpieza urbana.

Esta semana, el trabajo comenzó el lunes en el barrio Rincón de Emilio y finalizará el sábado. Posteriormente, el lunes próximo se trasladará a Rincón del Río, en el oeste de la ciudad. Haspert explicó que la planificación de los recorridos puede ajustarse según la cantidad de residuos recolectados, y recordó que en la primera zona de intervención (en el barrio Z1) se realiza un seguimiento de dos semanas para completar el trabajo en todos los sectores.

El operativo Puerta a Puerta demuestra la importancia de la colaboración vecinal para mantener limpios los barrios.

El funcionario también se refirió al Día Nacional del Vecino Participativo que se celebra este jueves, resaltando la importancia de la colaboración ciudadana: “Siempre hay un vecino que se destaca llevando adelante esta gestión que no es fácil, pero haciéndose escuchar. Para el crecimiento de cualquier localidad es fundamental tener gente comprometida, sobre todo en la limpieza de los barrios”, afirmó.

Haspert, además, destacó que la participación de los vecinos es clave para mantener la eficiencia del servicio y generar conciencia sobre la separación y disposición de residuos.

Haspert resaltó la participación activa de los vecinos y su compromiso con la limpieza de los barrios.

Finalmente, el subsecretario recordó los orígenes del operativo Puerta a Puerta, que cumple 12 años en la ciudad: “Comenzó cuando un vecino de Neuquén se quejó de que quien no tenía vehículo no podía ir al centro de transferencia. En la gestión de Pechi (Quiroga) decidimos llevar adelante este operativo, y nos decían que estábamos locos, que no íbamos a poder ir a la puerta de cada vecino. Hoy es un programa consolidado porque nació a pedido del propio vecino”, destacó. Haspert subrayó que la iniciativa refleja la constante demanda de servicios por parte de los neuquinos y su compromiso con la ciudad.