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Facultad de ciencias agrarias

De la chacra al plato: cosecharon 12 mil kilos de zapallo para los comedores de la UNCo

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue, en Cinco Saltos, produjo tres variedades de zapallo que ahora serán utilizadas para alimentar a estudiantes y trabajadores de la universidad.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 21:29
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La cosecha se realizó en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias, donde se desarrollan proyectos de producción hortícola y formación práctica.

En tiempos donde cada vez cuesta más llenar la heladera, en la Universidad Nacional del Comahue encontraron una forma de producir alimentos frescos y, al mismo tiempo, enseñar. Desde la Facultad de Ciencias Agrarias, ubicada en Cinco Saltos, salieron 12 mil kilos de zapallo que ahora serán destinados a los comedores universitarios.

La producción se realizó en el cuadro 8 del campo experimental de la facultad, donde desde noviembre de 2025 se cultivaron distintas variedades hortícolas. En esta oportunidad, cosecharon tres tipos de zapallo que ya comenzaron a formar parte de las comidas que reciben estudiantes y trabajadores de la universidad.

Detrás de esa cosecha hay mucho más que verduras creciendo en una chacra. El proyecto reúne a estudiantes, docentes y personal nodocente que trabajan juntos en cada etapa del proceso, desde la preparación de la tierra hasta el seguimiento de los cultivos y la cosecha final. “Esta iniciativa es un modelo de trabajo conjunto que combina formación práctica, producción sustentable y alimentación saludable”, explicó Walter Mela, quien está al frente del proyecto.

Todo el trabajo es llevado adelante por las cátedras de Horticultura y Taller Agrícola. Allí se producen los plantines, se controla el crecimiento de las plantas y se realiza el monitoreo permanente de los cultivos.

El objetivo principal es que los comedores universitarios puedan incorporar productos frescos, de buena calidad y producidos dentro de la propia universidad, además de reducir costos, también se fortalece una alimentación más saludable. La experiencia ya se convirtió en un ejemplo de cómo la universidad puede vincular la enseñanza con las necesidades concretas de la comunidad.

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