La Municipalidad de Neuquén continúa consolidando una política pública sostenida que apuesta al deporte, la inclusión y la recreación en todos los barrios de la ciudad. En este marco, el intendente Mariano Gaido anunció la construcción del sexto Salón de Actividades Físicas (SAF), que estará ubicado en el barrio Valentina Norte, en el Oeste de esta capital.

Qué beneficios ofrecerá la construcción del SAF en Valentina Norte

Con esta nueva obra, vecinos del sector podrán acceder a un espacio moderno y de calidad para realizar actividades deportivas, recreativas y culturales durante todo el año.

El nuevo SAF tendrá características similares a los ya desarrollados e inaugurados por el municipio en los barrios San Lorenzo, Parque Industrial y Confluencia, espacios que actualmente se convirtieron en puntos de encuentro fundamentales para cientos de familias neuquinas.

Hacer actividades deportivas en medio de las temperaturas bajas

Gaido destacó la importancia de seguir ampliando este tipo de infraestructura en la ciudad y aseguró que representa “un orgullo avanzar con un nuevo salón deportivo”. “Este espacio les permite a los vecinos hacer actividades deportivas y culturales de forma gratuita, bajo techo durante el invierno y en un lugar cómodo y seguro”, expresó el intendente capitalino.

Además, remarcó que la obra será ejecutada íntegramente con fondos municipales gracias al superávit y a la buena administración. “Podemos llevar adelante estas obras porque tenemos las cuentas claras y ordenadas”, sostuvo Gaido.

El jefe comunal reafirmó el valor social que tienen estos espacios en los barrios y remarcó una de las consignas que impulsa su gestión: “Sí al deporte y no a las drogas y al alcohol”.

Qué características tendrá el SAF de Valentina Norte

Respecto a las características del nuevo SAF, contará con canchas multifunción preparadas para disciplinas como básquet, vóley, handball y fútbol. También tendrá vestuarios completos para locales y visitantes, baños, sectores de servicios, oficinas administrativas, tribunas y gradas para espectadores, además de sistemas de calefacción que permitirán desarrollar actividades durante el invierno.

Los SAF se consolidaron en la ciudad como espacios clave no solo para la práctica deportiva y la recreación, sino también como ámbitos de contención, encuentro y acompañamiento social, especialmente en sectores vulnerables. Actualmente, más de 2.100 chicos asisten diariamente a estos espacios municipales para participar de distintas actividades deportivas y culturales.

A su vez, los SAF también cumplen un rol fundamental en la promoción de la salud de las infancias y adolescencias. En estos espacios se realizan controles médicos, nutricionales y motrices, además de seguimiento digital y campañas de vacunación. En lo que va del año, ya fueron atendidos más de 1.300 niños, niñas y adolescentes.

Neuquén hizo del deporte una de sus principales banderas

El deporte se convirtió en una de las principales banderas de la Municipalidad de Neuquén, no solo a través de la construcción de infraestructura barrial, sino también mediante el impulso de grandes eventos y competencias deportivas que fortalecen el turismo y dinamizan la economía local.

En esta línea, el mandatario municipal también anunció la ejecución de un nuevo kartódromo para la ciudad, que contará con una pista principal de aproximadamente 1.200 metros de extensión, diseñada bajo estándares oficiales para competencias nacionales e internacionales.

De esta manera, Neuquén continúa sumando infraestructura deportiva y consolidando una ciudad que apuesta al deporte, la salud, la inclusión y los buenos hábitos como pilares fundamentales para el crecimiento y el desarrollo.

