El pronóstico del tiempo para este martes 26 de mayo en la ciudad de Neuquén anticipa una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 7 grados durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 15 grados por la tarde.

Durante las primeras horas del día, vientos desde el noreste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Además, la humedad rondará el 36 por ciento y la visibilidad será buena.

Para después del mediodía, el organismo prevé que el cielo continúe parcialmente nublado y que el viento aumente su intensidad, con ráfagas provenientes del norte de entre 32 y 41 kilómetros por hora.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 13 grados y el viento rotará hacia el sector sur, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El pronóstico no prevé precipitaciones para ninguna franja de la jornada.