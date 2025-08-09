Los barrios olvidados de Plottier que tendrán por primera vez colectivo y con enlace directo al tren

Un cambio que muchos esperaban

Desde este martes 12 de agosto, algunos barrios de la ciudad comenzarán a contar con un servicio de transporte público que hasta ahora no tenían. La Municipalidad confirmó el lanzamiento de una nueva línea que sumará unidades y llegará a sectores inéditos, en una apuesta que promete facilitar la movilidad de miles de vecinos.

“El que vive acá sabe muy bien que el transporte público siempre fue malo y estos avances son significativos”, reconoció Cristian Tracana, Subsecretario de Transporte municipal.

Se trata de la línea 52 urbana, y el recorrido incluirá barrios como Parque industrial, Portal Río Colorado y Unión entre otros. Un dato clave: combina con las paradas de tren y los servicios 50A, 50B y 50R.

“Es decisión política de nuestro intendente llegar con el transporte público a los sectores alejados para igualar el acceso", sostuvo.

Más unidades, más accesibilidad

Para poner en marcha esta iniciativa, se incorporarán dos unidades nuevas que permitirán ofrecer un servicio más cómodo y eficiente. Además, el estado municipal financiará la medida, haciendo especial hincapié en la inclusión de estudiantes y jubilados.

“El municipio aporta el boleto estudiantil para alumnos primarios, secundarios y terciarios y además jubilados que perciben la mínima”, detalló Tracana, destacando el compromiso social detrás del proyecto.

La Municipalidad había lanzado con anterioridad la app que informa sobre el servicio. Se puede descargar acá

El nuevo recorrido