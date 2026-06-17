El día después del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, continúa la fuerte demanda de camisetas, banderas y accesorios en un comercio ubicado en el bajo neuquino. Los modelos de adultos y niños lideran las ventas.

Uno de los locales que concentra movimiento se encuentra en la esquina de Mitre y Río Negro, donde los productos vinculados al equipo dirigido por Lionel Scaloni son los más buscados por quienes quieren acompañar la defensa del título mundial.

El móvil de Prima Multimedios averiguó precios de las camisetas de la Selección Argentina de la Copa del mundo 2026 se venden entre $30.000 y $50.000, según el talle y el modelo, en comercios de Neuquén que registran un aumento de consultas y ventas en la previa de los partidos de la Albiceleste.

Según explicó Agustina, una de las vendedoras del comercio, las camisetas para adultos cuestan $40.000, las infantiles $30.000 y los talles especiales alcanzan los $50.000. También hay buzos, chombas, banderas, vuvuzelas y conjuntos para bebés.

Los productos de la Selección Argentina que más se venden

La expectativa por el Mundial 2026 impulsa especialmente la venta de camisetas para niños y adultos.

De acuerdo con el comercio consultado, los artículos más demandados son:

Camisetas de adultos: $40.000

$40.000 Camisetas infantiles: $30.000

$30.000 Talles especiales: $50.000

$50.000 Buzos de la Selección: $60.000

$60.000 Chombas: $50.000

$50.000 Conjuntos para bebés: $30.000

La mayoría de los conjuntos infantiles se comercializan con el número y el apellido de Lionel Messi, aunque también existen versiones sin estampado.

Julián Álvarez gana terreno entre los pedidos

Aunque Messi sigue siendo la principal referencia comercial de la Selección Argentina, hubo un jugador por el que en el local recibieron muchas consultas de los clientes.

Según indicaron, muchos compradores preguntan específicamente por camisetas de Julián Álvarez, uno de los futbolistas que se consolidó como figura de la Scaloneta en los últimos años.

En varios casos, los clientes también optan por camisetas sin nombre ni número para personalizarlas posteriormente.

Banderas, vuvuzelas y accesorios: el otro fenómeno de ventas

La previa mundialista no solo impulsa la venta de indumentaria.

Entre los accesorios más buscados aparecen:

Banderas grandes: $20.000

$20.000 Vuvuzelas: desde $6.000

desde $6.000 Cornetas: hasta $10.000

Los comerciantes aseguran que las banderas son uno de los productos más elegidos por quienes planean reunirse para ver los partidos de la Selección.

El Mundial 2026 y su impacto en el consumo local

La Selección Argentina genera un fenómeno económico que se replica en distintos puntos del país cada vez que disputa una Copa del Mundo.

La cercanía de los encuentros mundialistas suele incrementar la demanda de camisetas, accesorios y artículos de cotillón vinculados al seleccionado nacional.

El fenómeno ocurre además en un contexto donde la expectativa por la defensa del título obtenido en Qatar 2022 mantiene altos niveles de interés entre los hinchas argentinos.