El municipio de Cipolletti avanza con una solución urgente tras el histórico incendio en el depósito de La Anónima, ya que por los restos que quedan en la zona sigue estando presente el humo tóxico que afecta a los vecinos y hogares de alrededor.

Esta semana, el Comité de Guardia había informado que comenzaría con el plan para la demolición y saneamiento de la estructura, ubicada en calle Tres Arroyos la cual sigue cerrada para el paso vehicular.

La contratación de una empresa local para los trabajos

En diálogo con el Móvil de Canal de Noticias 24/7, el Secretario de Gobierno Julio Dijkstra confirmó este jueves que ya se contrató una empresa cipoleña para realizar este trabajo de demolición.

Se trata de la empresa Crisalis, que se ubica en el Parque Industrial de Cipolletti. "Es una empresa con todos los certificados medioambientales, normas de calidad y una gran experiencia en el tema. Así que le van a hacer el saneamiento y toda parte de demolición", agregó Dijkstra.

Además indicó que se está firmando el convenio con Ferrosur, ya que esas tierras no eran de La Anónima y son estos los que deben aprobar la intervención del área.

"Mañana ya estaríamos en condiciones de validar en obras privadas toda la presentación que haga Crisalis, que ya vienen trabajando en el protocolo, en el plan de trabajo. En breve ya vamos a estar adentro de la estructura, haciendo la remoción, haciendo los movimientos, apagado final de todas las cenizas", aseguró el funcionario.

Adelantó que la disponibilidad de la empresa para iniciar las obras es inmediata, por lo cual este viernes se analizará el protocolo y se espera comenzar los trabajos el mismo día o lo antes posible.

Quejas por la calle cortada y el humo constante

En cuanto a las preocupaciones de los últimos días de los vecinos, manifestó que la queja más recurrente es el tránsito, ya que todavía no está habilitado en la zona. Para esto pidió paciencia, ya que tienen que ingresar grandes máquinas al predio y solicitó no acercarse mientras se hagan estos trabajos.

Dijkstra también se refirió al humo que sigue respirándose tanto en los alrededores como en todo Cipolletti, ya que se ha ido expandiendo con el viento. Según el secretario, una vez que se inicie la remoción de materiales peligrosos y de cenizas para apagar todo por completo, el humo desaparecerá de la ciudad.

Para despejar dudas, aclaró que se irá informando en caso de que haya algún corte de calle por el ingreso de maquinaria o debido al operativo de seguridad. Sin embargo esto se irá analizando, mientras tanto sigue cortada la calle Tres Arroyos como hasta ahora.