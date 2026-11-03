Se conmemoran treinta y un años del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. La Municipalidad lleva a cabo diversas actividades para homenajear a las siete víctimas, a los más de 300 heridos y a los barrios enteros que quedaron destruidos y debieron reconstruirse.

Este martes 3 de noviembre, la Municipalidad de Río Tercero invita a todos los vecinos a participar de las actividades conmemorativas ante un nuevo aniversario del atentado fatal, "una fecha que nos une en el recuerdo y la memoria de nuestra ciudad".

Las actividades del homenaje

Conforme al comunicado difundido, el primer encuentro fue en el Paseo del Milagro, sobre la calle Arenales al 964. Allí hubo un acto protocolar y luego se desarrolló la Santa Misa. A su vez, habrá un homenaje al grupo 7 estrellas, por cada víctima, en la Plazoleta de la Evocación a las 18.00 hs.

"Los esperamos para compartir una jornada de reflexión, memoria y homenaje, manteniendo viva nuestra historia".

Las palabras del intendente

Se conoció además un video explicativo por parte del Municipio y Marcos Ferrer, actual intendente de la ciudad. "Pasaron 31 años y todavía tenemos mucho por hacer. La memoria se construye todos los días, acompañando a las familias, buscando la verdad y sosteniendo el reclamo de justicia", expresó.

Qué pasó el 3 de noviembre de 1995

Era una mañana tranquila del 3 de noviembre de 1995 cuando la vida normal de cada vecino cambió. La Fábrica Militar explotó y con ello proyectiles y municiones volaron por los aires, provocando muertes, heridos y una ciudad devastada. Las víctimas fueron identificadas como Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela.

La verdad detrás del atentado

Pese a que Carlos Menem, presidente de la Nación por ese entonces, declaró ante la prensa que había sido un accidente y no un atentado, algunos decidieron investigar a fondo y llegar a la verdad.

Se conmemoran 31 años del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero

Años más tarde se constató que había sido intencional. El objetivo era ocultar las pruebas que demostraban la venta ilegal de armas a Croacia y Bosnia-Herzegovina para que se utilizaran en las Guerras Yugoslavas, así como también a Ecuador en la Guerra del Cenepa contra Perú.

Las condenas y el procesamiento de Menem

Recién en 2014 hubo resolución cuando el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a cuatro ex directivos de Fabricaciones Militares por "estrago doloso agravado".

Acerca de Menem, había sido procesado en 2013, pero en 2014 fue beneficiado por la Cámara que anuló el fallo. Tres años más tarde, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento tras las apelaciones presentadas.

En 2018 se confirmó el procesamiento y caratularon la imputación como posible "autoría mediata". Por eso, en 2020 se ordenó la elevación a juicio oral contra el ex presidente, audiencias que iban a iniciarse en febrero de 2021.

Aun así, el debate nunca ocurrió. El 14 de febrero, 10 días antes, se confirmó que Menem falleció. Su participación nunca fue juzgada.