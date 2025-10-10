Tennessee: explosión en fábrica militar provoca víctimas y desaparecidos

Varias personas murieron y al menos 13 permanecen desaparecidas tras la explosión registrada esta mañana en una fábrica de explosivos militares en el estado de Tennessee, Estados Unidos, informaron autoridades locales.

El hecho ocurrió a las 07:45 hora local (12:45 GMT) en las instalaciones de Accurate Energetic Systems, LLC, ubicada al suroeste de Nashville, según detalló el alguacil del condado de Humphreys, Chris Davis, durante una conferencia de prensa. La compañía se especializa en la producción de explosivos militares.

“Podemos confirmar que tenemos algunos fallecidos”, aseguró Davis. Por su parte, el alcalde del condado de Hickman, Jim Bates, indicó a ABC News que al menos 13 personas están desaparecidas.

David Stewart, del Servicio de Emergencia del condado de Hickman, precisó que por el momento no se pudo verificar “la magnitud de los daños o lesiones” ocasionados por la explosión.

Múltiples agencias de seguridad trabajan en el lugar, aunque mantienen distancia de la zona por temor a explosiones secundarias, informó la oficina del alguacil. Entre las instituciones presentes se encuentran el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Agencia de Seguridad Nacional y la Oficina de Investigación de Tennessee.

Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando la situación y coordinando esfuerzos para contener el incendio y buscar a las personas desaparecidas.