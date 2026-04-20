El gobernador Rolando Figueroa encabezó este lunes el acto de inauguración del nuevo edificio de la Escuela Primaria 365 de Centenario. Durante su discurso, el mandatario reafirmó el compromiso con la infraestructura educativa y aseguró: “Vamos a hacer todas las escuelas necesarias para que nuestros chicos estudien cómo verdaderamente se lo merecen”.

Figueroa sostuvo que la gestión provincial logró avances significativos en infraestructura educativa y detalló que “hemos reducido a la mitad la cantidad de tráiler que estaban alquilados en esta provincia, había 700 aulas tráiler, estamos alrededor de 350 y las vamos a eliminar”, explicó.

También adelantó que ya se planifica la construcción de la EPET 29 a escasos metros del nuevo establecimiento y destacó que actualmente se ejecutan nueve escuelas técnicas en la provincia. “No vamos a parar hasta tener lugares dignos de enseñanza para que nuestros chicos tengan esa movilidad social que es tan necesaria”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Martínez, puso énfasis en la recuperación de edificios ociosos y la presencia institucional. Sostuvo que “estamos dando vuelta a la página de lo que desde que asumimos el gobernador ha decidido que pase en la provincia de Neuquén y es tener un estado presente, asumiendo sus responsabilidades, pero no un estado tonto”, expresó. La funcionaria agregó que el nuevo edificio es un acto de justicia para una institución que hasta el momento no contaba con espacio propio.

Detalles del nuevo edificio

La Escuela 365, creada en 2021, celebra su quinto aniversario con la apertura de sus instalaciones definitivas en las calles Lago Correntoso y Ramos Mejía. El inmueble, ubicado en la zona de la meseta, cuenta con seis aulas y un sexto espacio destinado a diversas áreas pedagógicas. La obra incluyó la adecuación de patios, un playón deportivo, cancha de césped y una plaza blanda para el primer ciclo, además de la readecuación de los núcleos sanitarios para el nivel primario.

El establecimiento cuenta con una matrícula de 93 estudiantes provenientes de los barrios de la Meseta II. Hasta la semana pasada, la escuela funcionaba en dependencias cedidas por la EPET 22 en la calle Costa Rica; a partir de hoy, dicha escuela técnica recuperará sus tres aulas, el SUM y el área de dirección para su funcionamiento habitual.

Las actividades fueron acompañadas por la comunidad educativa del establecimiento, los ministros de Infraestructura, Tanya Bertoldi, Economía Producción e Industria, Guillermo Koenig, y el intendente de Centenario, Esteban Cimolai