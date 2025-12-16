Desde San Martín de los Andes alertaron por la presencia de un joven huemul "Newenche" que anda merodeando la zona. El mismo habría cruzado la frontera desde Chile en busca de nuevos territorios, ya que ha sido avistado estos últimos días en la cordillera neuquina.

El mismo se hizo presente en barrios de la localidad sanmartinense, generando curiosidad entre quienes lo veían. El Parque Nacional Lanín había lanzado una alerta ya que sabían que había descendido hacia la Ruta 40, presuntamente en busca de pareja, por lo cual solicitaban precaución a los conductores y visitantes.

Ahora informaron que en las últimas horas el "Newenche" ha sido avistado deambulando por varios barrios periféricos de San Martín de los Andes. El animal recorrió específicamente las zonas de Covisal, Radales, Miralejos, Handel y Los Riscos. Esto encendió las alarmas en las zonas residenciales para que los vecinos extremen los cuidados, ya que es un animal en peligro de extinción y es fundamental preservarlo y no interrumpir su camino.

Ante su reciente presencia, el equipo de Parques Nacionales, en colaboración con la Fundación Rewilding Argentina y la Policía de Neuquén, intensifica el operativo de custodia para preservar la condición silvestre del huemul.

“Por eso le pedimos a todos los vecinos colaboración, atando a sus mascotas para no ahuyentar ni lastimar al animal”, enfatizaron los responsables del Proyecto Huemul. Esta recomendación se suma a otras medidas preventivas implementadas desde noviembre, como reducir la velocidad en rutas adyacentes, no transitar con perros sueltos y respetar la cartelería indicativa, especialmente en el Camino de los Siete Lagos.

El avistaje del "Newenche" refuerza la esperanza de que la población de la especie se recupere en la Patagonia. La Administración de Parques Nacionales (APN) recuerda que el huemul es un símbolo patagónico en peligro crítico, con menos de 1.500 individuos en libertad en toda la región andina.

Solicitan a los residentes y turistas de San Martín de los Andes reportar cualquier avistaje al teléfono de emergencias del Parque Nacional Lanín (02972-421404) o a través de la app de la APN.

Este ejemplar avistado es un joven macho, nacido en noviembre de 2023 en la Reserva Biológica Huilo Huilo, en la Región de Los Ríos de Chile, inició su travesía natural hacia Argentina en enero de 2025. Tras cruzar la Cordillera de los Andes, el animal fue registrado por primera vez en el Parque Nacional Lanín, marcando el regreso de la especie a la zona después de más de 30 años de ausencia.

Está equipado con un collar GPS para su monitoreo satelital, así rastrearon que ha recorrido áreas boscosas y rutas clave, como la Ruta 40 en el tramo de los Siete Lagos, donde fue capturado a fines de octubre para actualizar su dispositivo de rastreo.