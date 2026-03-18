Un terreno ubicado en una de las zonas más buscadas de Neuquén ya tiene nuevo dueño. Se trata del predio que pertenecía al Ejército en pleno centro, que fue adjudicado tras una subasta pública nacional por un monto cercano a los 3 millones de dólares.

La operación se cerró en 2.959.488,87 dólares y quedó en manos de la firma San Agustín S.A., que fue la única oferente en todo el proceso.

Un terreno estratégico en una zona en expansión

El lote está ubicado en la intersección de las calles Islas Malvinas y Buenos Aires, dentro del sector Centro Este de la ciudad. Tiene más de 3.500 metros cuadrados y durante años funcionó como playa de estacionamiento.

Se trata de un punto clave dentro de un área donde el desarrollo inmobiliario creció de manera sostenida, con la construcción de edificios residenciales y proyectos de alta gama.

Actualmente, el predio se encuentra cerrado y su ubicación lo posiciona como uno de los espacios más atractivos para futuras inversiones urbanas.

Una subasta con un único participante

El proceso fue llevado adelante por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, a través del sistema oficial de subastas.

Según la documentación publicada en la plataforma COMPR.AR, la subasta se realizó el 9 de marzo de 2026 y tuvo una particularidad: solo se presentó un oferente.

La empresa San Agustín S.A. cumplió con todos los requisitos exigidos en el pliego, por lo que su oferta fue aceptada sin objeciones y se quedó con el terreno.

El precio y las condiciones de la venta

El valor base del lote había sido fijado en 2.791.808 dólares, de acuerdo a la convocatoria oficial publicada a fines de enero.

La oferta presentada superó ese monto y permitió cerrar la operación en una cifra cercana a los 3 millones de dólares.

El proceso incluyó inscripción abierta, acceso público a la documentación y se realizó de manera digital, tal como establece el esquema vigente para este tipo de operaciones.

Un movimiento que reconfigura el mapa urbano

La venta de este predio no pasa desapercibida en un sector donde cada metro cuadrado tiene un valor estratégico.

Con la adjudicación ya concretada, el foco ahora se traslada a qué tipo de desarrollo se impulsará en ese espacio y cómo impactará en una zona que en los últimos años cambió su perfil de manera acelerada.

El dato que marcó la subasta —un solo oferente para uno de los terrenos más codiciados de la ciudad— deja abierto un escenario que empieza a generar nuevas preguntas en torno a una operación de alto valor en el corazón de Neuquén.