La Agencia de Administración de Bienes del Estado, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete Ejecutiva en la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina, anunció la convocatoria a una subasta pública para la venta en lote de trece vehículos.

El proceso se realizará mediante una subasta electrónica a través del Sistema de Gestión Electrónica “SUBAST.AR”, disponible en https://comprar.gob.ar/, donde también se puede acceder al pliego de bases y condiciones particulares sin costo alguno.

Cómo hacerse de estos automóviles

Los interesados podrán consultar y obtener el pliego en el sistema SUBAST.AR o en el sitio oficial de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, https://www.argentina.gob.ar/bienesdelestado/subastas.

Para formular consultas relacionadas con el pliego, los usuarios deberán haberse registrado y autenticado en SUBAST.AR y podrán enviar sus preguntas hasta el 16 de mayo de 2025 a las 17:00 horas.

El cierre de inscripción para participar en la subasta está fijado para el 23 de mayo de 2025 a las 12:00 horas, momento en el que se realizará el acto de apertura de ofertas dentro del sistema.

El acto de subasta se llevará a cabo el 30 de mayo de 2025 a las 14:00 horas también a través de la plataforma electrónica SUBAST.AR.

El precio base para la venta del lote de los 13 vehículos se estableció en cuarenta y tres mil quinientos treinta y cinco dólares con ochenta y seis centavos (U$S 43.535,86).

Este procedimiento se enmarca en el expediente EX-2025-19260182-APN-DCCYS#AABE y tiene como número de proceso 392-0007-SPU25.

Subasta pública de 13 vehículos estatales

La Agencia de Administración de Bienes del Estado reafirma su compromiso con la transparencia y la accesibilidad al público para la realización de esta subasta que se realizará íntegramente en formato electrónico, facilitando así la participación de interesados de todo el país.