Miércoles 05 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Subastas estatales

El gobierno nacional hará una subasta electrónica de 13 vehículos ¿cómo se puede participar?

La subasta pública se realizará a través del sistema SUBAST.AR con un precio base de 43.535,86 dólares y cierre de inscripción el 23 de mayo de 2025.

Por Redacción

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 14:28
Subasta pública de 13 vehículos estatales

La Agencia de Administración de Bienes del Estado, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete Ejecutiva en la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina, anunció la convocatoria a una subasta pública para la venta en lote de trece vehículos.

El proceso se realizará mediante una subasta electrónica a través del Sistema de Gestión Electrónica “SUBAST.AR”, disponible en https://comprar.gob.ar/, donde también se puede acceder al pliego de bases y condiciones particulares sin costo alguno.

Cómo hacerse de estos automóviles

Los interesados podrán consultar y obtener el pliego en el sistema SUBAST.AR o en el sitio oficial de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, https://www.argentina.gob.ar/bienesdelestado/subastas.

Para formular consultas relacionadas con el pliego, los usuarios deberán haberse registrado y autenticado en SUBAST.AR y podrán enviar sus preguntas hasta el 16 de mayo de 2025 a las 17:00 horas.

El cierre de inscripción para participar en la subasta está fijado para el 23 de mayo de 2025 a las 12:00 horas, momento en el que se realizará el acto de apertura de ofertas dentro del sistema.

El acto de subasta se llevará a cabo el 30 de mayo de 2025 a las 14:00 horas también a través de la plataforma electrónica SUBAST.AR.

El precio base para la venta del lote de los 13 vehículos se estableció en cuarenta y tres mil quinientos treinta y cinco dólares con ochenta y seis centavos (U$S 43.535,86).

Este procedimiento se enmarca en el expediente EX-2025-19260182-APN-DCCYS#AABE y tiene como número de proceso 392-0007-SPU25.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado reafirma su compromiso con la transparencia y la accesibilidad al público para la realización de esta subasta que se realizará íntegramente en formato electrónico, facilitando así la participación de interesados de todo el país.

