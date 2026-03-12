¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 12 de Marzo, Neuquén, Argentina
Subastado por Nación

Una constructora local adquirió un histórico terreno céntrico de Neuquén

El predio perteneció al Ejército Argentino y mediante el sistema SUBAST.AR se presentó una empresa de Neuquén.

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 16:15
Desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) informaron semanas atrás en el Boletín Oficial de la Nación el llamado a subasta pública de un terreno ubicado en pleno centro de Neuquén.

Se trata del terreno ubicado en la esquina de calles Islas Malvinas y Buenos Aires de Neuquén capital, un espacio que perteneció al Ejército Argentino.

Se sabe que el proceso se realizó mediante una subasta electrónica, a través del sistema oficial SUBAST.AR. El predio tiene una superficie total de 3.558,63 metros cuadrados y la firma oferente fue San Agustin S.A, la única en presentarse.

El cierre de inscripción fue el pasado 2 de marzo y la subasta electrónica fue el 9 de marzo.

Hasta enero el terreno que era un "baldío" funcionaba bajo una concesión como estacionamiento privado, un uso que la administración nacional "consideró ajeno a la planificación pública estatal".

Cabe destacar que el mismo está en una zona de alto valor inmobiliario, a una cuadra de la avenida, siendo uno de los predios más importantes de la capital, por su ubicación y dimensiones.

