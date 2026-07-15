El cielo limpio y la baja contaminación lumínica que caracterizan a gran parte del Alto Neuquén se convirtieron en el escenario ideal para una propuesta educativa que combina ciencia, comunidad y aprendizaje. Se trata de "Mirando las estrellas", un proyecto de extensión impulsado por el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N°16 de Las Ovejas que recorre distintas localidades del norte provincial con talleres de observación astronómica abiertos a vecinos de todas las edades.

La iniciativa, que integra contenidos de física, química y biología, ya pasó por Andacollo, Las Ovejas, Varvarco, Manzano Amargo, Los Miches, Huinganco y Los Carrizos, y busca ampliar su alcance a nuevas comunidades de la región.

Una propuesta itinerante para acercar la ciencia a las comunidades

El docente Agustín Núñez, uno de los impulsores del proyecto, explicó que el trabajo se desarrolla a través de dos líneas de acción. La primera está orientada a la formación continua en establecimientos educativos del departamento Minas, mediante actividades coordinadas con escuelas primarias y secundarias.

"Mirando las estrellas" es una propuesta itinerante por las plazas del Norte neuquino - Foto: Neuquén Informa

La segunda apunta a la divulgación científica en espacios públicos. Para ello, el equipo organiza encuentros en plazas, anfiteatros y otros sitios comunitarios cuando las condiciones meteorológicas permiten una buena observación del cielo. "Elegimos jornadas con cielo despejado y algún fenómeno o elemento interesante para observar con el telescopio", señaló Núñez.

Telescopios, constelaciones y aprendizaje para todos

Cada encuentro está organizado en tres estaciones de enseñanza y exploración. La primera propone la observación directa del cielo mediante telescopios; la segunda incorpora herramientas digitales para identificar constelaciones visibles desde el hemisferio sur; mientras que la tercera ofrece material informativo elaborado por docentes y estudiantes sobre conceptos básicos de astronomía y ciencias del espacio.

La propuesta logró una importante participación de vecinos en cada localidad visitada. Familias, adolescentes y niños comparten las actividades en un ambiente distendido que combina conocimiento científico y encuentro social.

Buscan que las comunidades de distintas localidades se interesen por el cielo del Alto Neuquén y aprendan sus características - Foto: Neuquén Informa

Según destacó Núñez, los talleres suelen transformarse en verdaderas jornadas comunitarias, con rondas de mate y actividades recreativas que favorecen la participación y el intercambio entre generaciones.

El respaldo del sistema educativo provincial

El proyecto cuenta con el acompañamiento del Consejo Provincial de Educación (CPE), que busca fortalecer las propuestas de divulgación científica en el interior neuquino y promover vocaciones vinculadas a las ciencias.

En ese marco, durante el último mes el Distrito Escolar XIV incorporó un telescopio óptico profesional con controles de movimiento y distintos oculares especialmente diseñado para actividades de observación al aire libre.

La adquisición representa un salto importante para el proyecto, que hasta ahora dependía de equipos facilitados por otras instituciones.

Una apuesta por la educación y el pensamiento crítico en el Norte neuquino

La directora del Distrito Escolar XIV, Natalia Vázquez, destacó que la incorporación de este equipamiento permitirá ampliar las posibilidades de aprendizaje para estudiantes y docentes. La funcionaria sostuvo que estos recursos contribuyen a despertar la curiosidad científica y generar nuevas experiencias formativas en localidades alejadas de los grandes centros urbanos, fortaleciendo una educación con mayores oportunidades para los jóvenes del interior provincial.

La experiencia también refleja una política educativa orientada a descentralizar el acceso al conocimiento y acercar propuestas innovadoras a comunidades del Norte neuquino, una región donde la escuela suele convertirse en un punto clave para la integración social y cultural.