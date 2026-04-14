El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que el servicio de agua potable se verá afectado en Junín de los Andes durante esta jornada y las subsiguientes, a raíz de cortes de energía programados por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). Anunciaron que el servicio se restablecerá de manera gradual y piden tomar recaudos ante esta situación.

Además de los cortes de energía realizados durante esta jornada, hay interrupciones programadas para el miércoles 15 y jueves 16 de abril. Las interrupciones se llevarán a cabo entre las 13 y las 18 e impactarán directamente en los sistemas de bombeo que dependen del suministro eléctrico para su funcionamiento.

Desde el EPAS explicaron que, si bien cuentan con grupos electrógenos en algunas instalaciones, la potencia requerida dificulta sostener el servicio de manera completamente independiente durante el lapso de los cortes. En ese sentido, advirtieron que la afectación podría extenderse más allá del horario previsto, hasta tanto se normalicen los niveles de presión en la red y los reservorios.

En qué sectores de Junín de los Andes habrá cortes de agua por las tareas de mantenimiento de EPEN

Los sectores alcanzados por la medida incluyen los barrios Jardines de Chimehuín, 101 Viviendas, Los Lupines, Nehuen Che, Lanín, Barrio Provincial, Loteo América y Primeros Pobladores, particularmente en la zona de la avenida Ceferino Namuncurá.

Para mitigar el impacto del corte de agua, desde el EPAS se indicó que realizarán maniobras durante las noches con el objetivo de garantizar el suministro. Así buscan que los vecinos puedan completar la carga de sus tanques domiciliarios.

Ante las tareas que se llevarán a cabo, desde EPAS solicitan hacer un uso responsable del agua, dando prioridad al consumo esencial y la higiene personal hasta tanto la situación se encuentre normalizada. Los usuarios que registren algún inconveniente podrán comunicarse con la línea gratuita de reclamos 0800-222-4827.