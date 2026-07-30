Autoridades y equipos del EPEN -encabezados por su presidente, Mario Moya, el titular de la subsecretaría de Cambio Climático, Santiago Nogueira, y el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori- firmaron un Acta de Compromiso que establece un trabajo conjunto entre ambos organismos para implementar el Programa de Edificios Públicos Sostenibles.

De esta manera, el EPEN asumió el compromiso de incorporar criterios integrales de sostenibilidad en los edificios donde desarrolla sus actividades, designar un referente institucional que articule las acciones con la Subsecretaría y dar continuidad en el relevamiento de la información necesaria para conocer el estado de sostenibilidad de sus instalaciones.

Moya explicó que "el EPEN administra una infraestructura muy amplia en toda la provincia y queremos que cada una de nuestras instalaciones avance hacia estándares de mayor eficiencia. Este desafío requiere el compromiso de nuestros equipos y también el trabajo articulado con la subsecretaría de Cambio Climático y con los distintos organismos del Estado provincial. Ser sostenibles también significa administrar mejor los recursos públicos."

La iniciativa complementa la política del Ente para la gestión de consumos energéticos

Estas iniciativas se integran con otras políticas que el EPEN viene desarrollando, como los programas de eficiencia energética, el impulso a las energías renovables, la electrificación rural mediante sistemas fotovoltaicos, el recambio del alumbrado público por tecnología LED y la gestión responsable de los consumos energéticos en toda la provincia.

Mario Moya, presidente del EPEN, el titular de la subsecretaría de Cambio Climático, Santiago Nogueira, y el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori firmaron el acuerdo.

Por su parte, Santiago Nogueira destacó: “Con este programa la provincia está consolidando una solución de largo plazo, con metas y objetivos claros que se adaptan a las realidades de los diferentes organismos. Esto permite aumentar la eficiencia energética, implementar prácticas que reducen los consumos, el impacto ambiental y los costos”.

Como primera etapa, el Programa prevé realizar diagnósticos y mediciones en las sedes del EPEN ubicadas en las calles Rioja y Buenos Aires de la ciudad de Neuquén, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora en materia de eficiencia energética, uso de recursos y funcionamiento de los edificios.

Por su parte, la Subsecretaría de Cambio Climático brindará asistencia técnica y capacitaciones para acompañar la implementación del programa y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

En este sentido, el titular del EPEN indicó que "con esta firma consolidamos un trabajo que el EPEN ya viene desarrollando desde hace tiempo en materia de sostenibilidad. Para nosotros es muy importante porque nos permitirá conocer con precisión dónde podemos mejorar, optimizar consumos y generar ahorros que luego se traduzcan en un mejor servicio para la comunidad."

La firma de este acuerdo, más que un punto de partida, es una acción que fortalece una línea de trabajo que viene llevando tanto el EPEN como el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales desde la Provincia en materia de sostenibilidad y gestión ambiental.