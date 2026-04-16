La cooperativa CALF informó que este jueves 16 se realizarán cortes programados de energía eléctrica en la ciudad de Neuquén, en el marco de trabajos de mejora en la red. Según el comunicado, la interrupción del servicio se llevará a cabo entre las 08:30 y las 12:30 y afectará a Boerr, en su tramo final.

Desde la entidad indicaron que el corte cuenta con la autorización del órgano de control municipal y responde a la necesidad de conectar una nueva Línea de Distribución Troncal, lo que permitirá optimizar el suministro eléctrico en la zona.

Asimismo, recomendaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el período sin servicio. También aclararon que los trabajos están sujetos a condiciones climáticas, por lo que podrían modificarse. Para consultas, CALF recordó que se encuentra disponible su asistente virtual “Lumi” a través de WhatsApp.