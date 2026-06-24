Como parte de un plan estratégico de ordenamiento territorial y sanitario, el intendente de Añelo, Fernando Banderet, mantuvo una reunión clave con el ministro de Salud de la provincia de Neuquén, Martín Regueiro.

Durante el encuentro, se avanzó en el diseño del nuevo centro de salud que abastecerá a la zona de mayor expansión residencial de la localidad y se concretó la firma del acta de cesión de tierras.

La planificación responde al crecimiento poblacional del sector

El jefe comunal detalló el fuerte impacto habitacional que se proyecta para ese sector de la ciudad: "Estamos proyectando sobre este sector más de 360 lotes habitacionales que le vamos a dar a las familias de Añelo en los próximos meses. Ya hemos entregado más de 300 lotes en la zona y proyectamos 400 viviendas que venimos trabajando junto al Gobierno de la Provincia".

Banderet precisó que la densidad poblacional estimada para este desarrollo superará los 2.000 vecinos, lo que fundamenta la necesidad imperiosa de descentralizar la atención médica.

El intendente destacó, además, que el nuevo centro de salud contará con iniciativa y compromiso del sector privado: "Hay que agradecer el respaldo y el acompañamiento que tienen con la comunidad de Añelo".

Desde Salud destacaron la importancia de ampliar la cobertura

Por su parte, el ministro de Salud, Martín Regueiro, enfatizó la importancia de anticiparse a la demanda demográfica de la ciudad: "Añelo va creciendo y pensamos la salud para que sea más accesible. Es pensarnos hacia dónde vamos, hacia dónde crecemos y dónde se van a asentar las nuevas familias que todo el tiempo están llegando y necesitan que les demos servicios", señaló el funcionario provincial tras rubricar el acta mediante la cual la Municipalidad cede formalmente las tierras a la cartera sanitaria neuquina.

Actualmente, la localidad cuenta con el Hospital de Añelo para la cobertura general y con un centro de salud existente para el cual también se está planificando un esquema de crecimiento y ampliación. Más allá de esto, las autoridades coincidieron en que este nuevo centro de salud resulta indispensable para consolidar la nueva organización urbana y el proyecto de desarrollo a largo plazo para la comunidad.