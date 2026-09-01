La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro denunció que el Banco de la Nación Argentina inició una ola de despidos encubiertos bajo la apariencia de conflictos particulares con empleados. La advertencia se produjo tras la desvinculación sin causa de una trabajadora de la sucursal Bariloche, con diez años de antigüedad, que atravesaba un proceso de recuperación médica.

La empleada había sido sometida en marzo a una artrodesis lumbar L4-L5, intervención que derivó en una extensa rehabilitación. Su médico especialista autorizó la reincorporación progresiva al puesto, con jornada reducida, restricciones funcionales y sin atención al público.

Al regresar al banco, surgió una controversia respecto de la extensión de la jornada laboral. La entidad pretendió una carga cercana al 80% de la jornada habitual, superior a lo indicado por el profesional tratante. La trabajadora solicitó conocer el acta, el dictamen completo y los fundamentos médicos utilizados para adoptar esa decisión.

Mientras la discrepancia seguía abierta, continuó prestando tareas presenciales hasta el 25 de agosto, cuando recibió la notificación de la extinción de la relación laboral sin invocación de justa causa.

La CTA Autónoma interpretó el caso como un antecedente de un ajuste de personal más amplio en el sector financiero estatal. “Estamos frente a despidos encubiertos que se disfrazan de conflictos individuales, pero que en realidad responden a una política de reducción de personal”, señalaron desde la conducción gremial.

El sindicato advirtió que la situación resulta especialmente grave por tratarse de una trabajadora en proceso de recuperación médica, con indicaciones profesionales que no fueron respetadas. La desvinculación, remarcaron, vulnera derechos laborales básicos y expone a la entidad a cuestionamientos legales.

La central sindical anticipó que acompañará a la trabajadora en las instancias judiciales y administrativas que correspondan, y reclamó al Banco Nación que revierta la decisión. También convocó a mantenerse en alerta ante la posibilidad de que se repitan casos similares en otras sucursales.