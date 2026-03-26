Cuáles son los nuevos capitales extranjeros que desembarcan en áreas de Vaca Muerta

La empresa petrolera Pluspetrol acordó la cesión de parte de sus activos estratégicos en la Cuenca Neuquina a la firma de capitales estadounidenses JPM Energía S.A., en una operación que refuerza el ingreso de inversiones internacionales a Vaca Muerta.



La novedad surgió después de la visita del gobernador Rolando Figueroa a Houston durante el fin de semana largo que se dio en la Argentina. El viaje tuvo como objetivo mostrar las condiciones de la roca neuquina al mundo, pero a la vez impulsar la llegada de nuevos capitales. En la oportunidad el mandatario anunció beneficios fiscales destinados al desarrollo de proyectos no convencionales.



Pluspetrol cedió su participación del 80% en la UTE Los Toldos I Sur y el 50% en la concesión no convencional y de transporte de gas en Pampa de las Yeguas I, áreas donde actualmente se desempeña como operador.



JPM Energía, la compradora es una sociedad con capitales de Estados Unidos, que refuerza la confianza externa en el potencial hidrocarburífero de la Cuenca.



En su viaje Figueroa también anunció beneficios fiscales específicos para proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) y adelantó nuevas licitaciones en áreas de Vaca Muerta, con el objetivo de ampliar la base de operadores y acelerar el desarrollo productivo.



Desde el Ejecutivo recordaron que la combinación de reglas claras, incentivos fiscales y seguridad jurídica resulta clave para sostener el crecimiento del sector.



