Cientos de cubiertas fueron arrojadas de manera ilegal a pocos metros del río, en un hecho que volvió a encender la preocupación por la contaminación ambiental y los microbasurales urbanos.

La situación fue detectada en las últimas horas y obligó a personal del área de Ambiente a intervenir para cargar y trasladar los neumáticos abandonados, con el objetivo de evitar mayores daños ambientales en la zona.

Desde el municipio recordaron que existe un sistema gratuito para descartar este tipo de residuos en los Centros de Transferencia de la ciudad y remarcaron que el arrojo indebido de basura está prohibido. Además, solicitaron a los vecinos denunciar estos hechos a la línea 147.

El operativo para retirar los neumáticos

Tras detectar el basural clandestino, trabajadores municipales acudieron al lugar para retirar las cubiertas acumuladas cerca del cauce del río.

Según explicaron desde el área de Ambiente, el principal objetivo fue evitar que los residuos permanezcan expuestos y generen contaminación del suelo, acumulación de agua o posibles focos de incendio.

Las tareas incluyeron la carga y el traslado de los neumáticos hacia sitios habilitados para su tratamiento.

Un problema ambiental que se repite

El abandono de cubiertas usadas es uno de los residuos más problemáticos en espacios abiertos. Además del impacto visual y ambiental, pueden convertirse en criaderos de mosquitos y generar riesgos sanitarios.

En distintos sectores urbanos y periurbanos, las autoridades vienen detectando microbasurales ilegales que obligan a desplegar operativos de limpieza con recursos públicos.

El hecho también reabre el debate sobre la responsabilidad ciudadana y la necesidad de reforzar controles y campañas de concientización ambiental.

¿Dónde pueden descartarse las cubiertas?

Desde el municipio recordaron que los neumáticos pueden llevarse de forma gratuita a los Centros de Transferencia habilitados en la ciudad.

El objetivo de estos espacios es evitar justamente que residuos voluminosos terminen en descampados, bardas o sectores cercanos a cursos de agua.

Además, reiteraron que arrojar residuos en lugares no permitidos constituye una infracción y puede derivar en sanciones.

El impacto que generan los basurales clandestinos

Especialistas ambientales advierten que las cubiertas abandonadas tardan décadas en degradarse y pueden afectar ecosistemas cercanos, especialmente cuando son descartadas en zonas ribereñas.

A eso se suma el costo económico de los operativos de limpieza, que deben ser afrontados por el Estado local utilizando maquinaria, combustible y personal municipal.

En muchos casos, estos residuos también terminan siendo incendiados, generando emisiones tóxicas y humo contaminante.