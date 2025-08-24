La tan esperada Fiesta del Montañés se vivió a lo grande ayer en Chapelco, con excelentes condiciones de nieve en pistas y bosques, y un viento blanco que agregó un toque épico a la celebración realizada en Plataforma 1600. Desde las 17 hs, Chapelco habilitó el acceso por Telecabina a peatones, permitiendo que más de 1.500 personas, entre familias y grupos de amigos, se sumaran a los esquiadores para disfrutar de la gran fiesta.

Al pie de la pista 63, la Banda Militar Combate del Chimehuin, del Regimiento de Infantería de Montaña 26 de Junín de los Andes, animó al público mientras se ofrecía chocolate caliente y vino caliente montañés de manera gratuita, creando un ambiente cálido y pintoresco a la espera de las exhibiciones.

La Escuela de Esquí y Snowboard Chapelco, junto a la Escuela de Esquí Adaptado, dio inicio al desfile con un animado descenso encabezado por el reconocido Héctor “Gringo” Reviriego. Los Equipos de Demostradores de Esquí y Snowboard mostraron su destreza en descensos sincronizados, mientras los clubes infantiles locales, como la Asociación Deportiva y Cultural Lácar, el Club Andino Junín de los Andes y el Club Neuquino de Esquí, deleitaron al público con sus demostraciones.

La jornada continuó con la exhibición de las Patrullas de Esquiadores Andinistas y Exploradores del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4, y las patrullas de rescate del Regimiento de Infantería de Montaña 26 y del Escuadrón 33 de Gendarmería Nacional Argentina. Posteriormente, descendieron las motos de nieve, snowtrack y snowpister de SnowTrip, mostrando los vehículos disponibles para los paseos por el bosque de Chapelco.

El cierre del desfile estuvo a cargo de los Pisteros Socorristas, Maquinistas y Cañoneros, junto al personal de servicios del centro de esquí, con nuevas máquinas Pistenbully 600, motos de nieve y UTV de rescate. Se presentó el equipamiento de socorrismo homologado que eleva la seguridad en pistas, incluyendo handys con geolocalización, barquetas, inmovilizadores, colchonetas de vacío y desfibriladores. Finalmente, al caer la tarde, la Bajada de Luces y Antorchas acompañada de “El Bolero de Ravel”, y el encendido del clásico cartel de Chapelco, coronaron una jornada llena de alegría, tradición y emociones.