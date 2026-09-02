La bomba explotó en el Municipio de Roca: nueve trabajadores de planta permanente fueron despedidos y el sindicato salió con los tapones de punta. Desde la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM) aseguran que el conflicto recién comienza y advierten que la cantidad de cesantías podría multiplicarse hasta llegar a 50 casos.

El gremio, además, puso el grito en el cielo por el organismo que tomó las decisiones. Su secretaria general, Susana Elosegui, sostiene que el mandato del tribunal de disciplina venció a fines de 2025 y cuestiona que haya continuado tomando medidas. “Para nosotros está acéfalo”, afirmó.

La dirigente fue todavía más dura contra la estructura municipal y lanzó una frase que encendió la pelea: “Que achiquen primero la planta política”. Desde ATM aseguran que existe una situación de irregularidad administrativa que alcanza a distintos sectores del Municipio.

Entre los casos que más indignación generaron aparece el de Irma, una trabajadora de 50 años con 17 años de antigüedad en plazas, parques y jardines. La mujer contó que tuvo problemas de horarios por tener que asistir a familiares y que, según su relato, tres días de inasistencia terminaron siendo determinantes para perder su trabajo.

También hay dos trabajadores despedidos que están cerca de jubilarse. Uno tiene 63 años y otro, de 65, ya había iniciado los trámites jubilatorios. El sindicato calificó esas situaciones como “crueles” y cuestionó además que, tras los despidos, se les descontaran los días de agosto que no habían trabajado.

Del otro lado, el Municipio sostiene que las decisiones se apoyaron en los antecedentes acumulados durante las actuaciones. Según la comuna, en algunos casos se registraron hasta 80 inasistencias de un mismo trabajador. Mientras tanto, ATM prepara nuevas acciones y anticipó que en las próximas horas llevará a los trabajadores despedidos hasta las puertas del Municipio. La pelea promete crecer y el gremio ya habla de demandas y de un conflicto que podría terminar costándole caro a las arcas municipales.