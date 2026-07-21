El Gobierno de Neuquén avanza con la construcción y ampliación de tres escuelas secundarias en el Oeste de la ciudad de Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa recorrió este martes las obras de la EPET N°17, el nuevo edificio de la EPET N°27 y el CPEM del barrio Z1, proyectos destinados a cubrir la creciente demanda educativa del sector.

Las obras incluyen una inversión superior a los 23.800 millones de pesos entre los tres establecimientos y forman parte del programa provincial de infraestructura educativa. Según informó el Gobierno de Neuquén, son las primeras escuelas secundarias nuevas que se construyen en el Oeste capitalino en aproximadamente 20 años.

El objetivo de los proyectos es que estudiantes de barrios en expansión puedan acceder a establecimientos cercanos y reducir la necesidad de trasladarse hacia otros sectores de la ciudad. La ampliación de la infraestructura educativa acompaña el crecimiento demográfico de Neuquén capital y la demanda de nuevas vacantes.

El Gobierno de Neuquén apuesta a ampliar la oferta secundaria en el Oeste

Durante la recorrida, Rolando Figueroa destacó que la educación fue definida como una prioridad dentro de la gestión provincial y aseguró que las obras forman parte de un programa integral que combina infraestructura con políticas de fortalecimiento educativo.

Rolando Figueroa recorriendo las obras de nuevas escuelas secundarias en el Oeste de Neuquén capital.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para poder lograr lo que necesitamos”, expresó el gobernador, quien señaló que la construcción de nuevos establecimientos busca que la educación llegue a cada sector de la provincia.

Figueroa remarcó además que uno de los objetivos es avanzar en la eliminación de las escuelas tráiler y mejorar las condiciones edilicias para estudiantes y docentes.

Tres obras que buscan responder al crecimiento de la ciudad

La ministra de Educación, Soledad Martínez, explicó que las nuevas escuelas responden a una necesidad concreta del Oeste neuquino, una zona que tuvo un fuerte crecimiento habitacional en las últimas décadas.

El gobernador Rolando Figueroa supervisó las obras de la EPET N°17, la EPET N°27 y el CPEM del barrio Z1, proyectos que buscan ampliar la infraestructura educativa del Oeste neuquino.

“En el Oeste hace más de 20 años que no se construye una escuela secundaria y es el sector de la ciudad que más crecimiento ha tenido”, afirmó.

La funcionaria señaló que actualmente muchos estudiantes deben trasladarse hacia otros radios escolares porque la infraestructura existente no alcanza para absorber la demanda.

La ampliación de la EPET N°17: una obra esperada por la comunidad técnica

La obra de ampliación de la EPET N°17 contempla una inversión superior a los 4.290 millones de pesos y suma aproximadamente 1.135 metros cuadrados cubiertos.

El proyecto incluye:

Nuevos talleres técnicos.

Dos aulas.

Espacios para docentes.

Depósitos y salas de máquinas.

Un playón de más de 225 metros cuadrados.

Los trabajos habían quedado paralizados en diciembre de 2023, cuando presentaban un avance menor al 14%, y fueron retomados en septiembre de 2025.

La finalización está prevista para agosto o septiembre.

Nuevos edificios para el CPEM Z1 y la EPET N°27

Los dos nuevos establecimientos educativos del Oeste representan una inversión conjunta superior a los 19.600 millones de pesos.

El nuevo CPEM del barrio Z1

El edificio se construye sobre las calles Los Pingüinos y Los Loros y tendrá una superficie de 2.238 metros cuadrados.

La inversión prevista alcanza los 7.395 millones de pesos, con un plazo estimado de ejecución de 15 meses.

El establecimiento contará con:

10 aulas.

Biblioteca.

Aula de informática.

Laboratorio de Ciencias Naturales.

Aula taller.

Espacios administrativos.

Centro de estudiantes.

Dos playones exteriores.

La nueva EPET N°27 ampliará la educación técnica

La nueva Escuela Provincial de Educación Técnica N°27 tendrá una superficie cubierta de 4.996 metros cuadrados y estará ubicada sobre un predio de 18.836 metros cuadrados.

La inversión alcanza los 12.285 millones de pesos y contempla:

10 aulas.

Laboratorios de Física, Química y Biología.

Biblioteca multimedia.

Salón de Usos Múltiples.

Sala de representación.

16 talleres específicos para formación técnica.

El proyecto busca fortalecer la educación técnica en una provincia donde la actividad productiva, especialmente vinculada a sectores como energía e industria, demanda perfiles especializados.

Una inversión educativa con mirada a largo plazo

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, destacó que las obras forman parte de una planificación conjunta entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Infraestructura y la Municipalidad de Neuquén.

Según detalló, los edificios incorporarán características constructivas modernas como:

Losa radiante.

Paneles solares.

Doble vidrio hermético.

Mampostería vista.

Estas características buscan mejorar la eficiencia energética y la calidad de los espacios educativos.

El impacto local: menos traslados y más escuelas cercanas

El crecimiento urbano de Neuquén capital generó durante los últimos años una mayor presión sobre el sistema educativo, especialmente en sectores alejados del centro.

La construcción de nuevas escuelas secundarias en el Oeste apunta a modificar esa situación, permitiendo que más estudiantes puedan cursar cerca de sus hogares.

Además, la expansión de la educación técnica representa un punto estratégico para una provincia con fuerte desarrollo industrial y energético.

¿Qué pasará con las obras educativas en Neuquén?

La Provincia continuará con la ejecución de nuevos edificios escolares dentro del programa de infraestructura educativa.

Uno de los próximos hitos anunciados por el gobernador es la inauguración de la EPET N°25 de Plottier, prevista para el 3 de agosto, una institución técnica que contará con casi 5.000 metros cuadrados, talleres y gimnasio propio.

El Gobierno provincial indicó que actualmente desarrolla un plan que contempla alrededor de 100.000 metros cuadrados de nuevas escuelas.