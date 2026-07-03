Días después del insólito blooper que convirtió a Chimpay en tendencia nacional, el periodista Rodrigo Lussich utilizó la pantalla de Intrusos para pedir disculpas públicamente a los vecinos de la localidad rionegrina. Junto a Adrián Pallares, reconoció el error cometido al confundir el monumento que representa la producción frutícola con una "berenjena y un tomate" y aseguró que nunca existió la intención de burlarse de la comunidad.

La polémica estalló cuando, durante una emisión del programa de América TV, Lussich mencionó varias veces a la localidad como "Champay" y, entre risas, tanto él como sus compañeros interpretaron erróneamente el monumento ubicado en el ingreso al pueblo. La escena se viralizó rápidamente y generó una fuerte reacción de vecinos y usuarios de las redes sociales, que cuestionaron el desconocimiento sobre una de las localidades más emblemáticas de Río Negro.

Lejos de dejar pasar el episodio, los conductores aprovecharon el inicio de una nueva emisión para hacer un descargo y asumir la equivocación. "Queremos tomarnos un momento para aclarar algo que ocurrió en el programa anterior y que entendemos pudo haber molestado a muchos vecinos del Alto Valle y del Valle Medio de Río Negro", comenzó diciendo Lussich.

El periodista fue claro al reconocer el error. "No hubo ninguna intención de ofender ni de burlarnos de Chimpay ni de su gente. Si alguien se sintió agraviado, les pedimos sinceras disculpas. En todo caso, pecamos de liviandad al tratar el tema", expresó.

Luego explicó cómo se originó la confusión. Según contó, el programa se basó en una nota publicada por el diario Clarín sobre los monumentos más curiosos del país. En el epígrafe de la fotografía del monumento de Chimpay aparecía la descripción "Las Manos, con una berenjena y un tomate", dato que el equipo tomó como válido sin verificarlo.

"Al ver la imagen rápidamente dimos por cierta esa descripción y jugamos con la duda al aire. No nos detuvimos a pensar que se trataba de una localidad cuya identidad está profundamente ligada a la producción de peras y manzanas. Ese fue nuestro error", admitió.

Lussich también aclaró que no pretendía deslindar responsabilidades en el medio gráfico que publicó la imagen. "La responsabilidad por lo que dijimos es nuestra. Nosotros elegimos esa información para el programa y debimos haberla chequeado con mayor atención", sostuvo.

En el tramo final del descargo, el conductor remarcó que el espíritu del programa nunca fue ridiculizar a Chimpay ni a sus habitantes. "Quienes siguen el programa saben que, si de alguien nos reímos primero, es de nosotros mismos. Entendemos que mucha gente solo vio un recorte fuera de contexto, pero eso no cambia el hecho de que esta vez nos equivocamos", afirmó.

Y cerró con un mensaje directo para la comunidad rionegrina: "Reiteramos nuestras disculpas a todos los vecinos de Chimpay y a quienes se sintieron ofendidos. No hubo mala intención, pero sí un error de nuestra parte. Y cuando eso ocurre, corresponde reconocerlo y pedir disculpas".