Desperfecto mecánico provocó el incendio de una camioneta en zona rural de Chimpay

Momentos de tensión se vivieron en la noche de este miércoles en la zona rural de Chimpay, cuando una camioneta Chevrolet S10 se incendió casi por completo mientras su conductor se dirigía hacia Coronel Belisle, en el Valle Medio de Río Negro. El hecho ocurrió minutos antes de las 21 horas, en el camino que conduce al sector conocido como Colonia Laure. Bomberos voluntarios de Chimpay y efectivos de la policía acudieron rápidamente al lugar para sofocar las llamas y asistir al joven involucrado.

El vehículo siniestrado era conducido por un hombre de 26 años, domiciliado en Chimpay, quien logró salir ileso del rodado antes de que el fuego se propagara. De acuerdo con su testimonio, mientras se desplazaba por el camino rural, la camioneta comenzó a largar humo por el sector del capot y el torpedo, presuntamente como consecuencia de un desperfecto mecánico. Pese a detenerse e intentar controlar la situación, las llamas avanzaron con rapidez y consumieron gran parte del vehículo.

La intervención de los bomberos permitió controlar el fuego y evitar que se extendiera al entorno rural, donde la vegetación seca representa un riesgo adicional. El trabajo coordinado con la policía local fue clave para asegurar el área y asistir al conductor, quien se encontraba en estado de shock, pero sin lesiones físicas. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro. El incidente no afectó a otras personas ni provocó daños en propiedades cercanas, pero dejó como saldo la destrucción total del vehículo

