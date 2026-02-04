El Tren Patagónico informó que el servicio del Tren Expreso Rionegrino (TER) que une Ingeniero Jacobacci con Bariloche permanecerá suspendido durante todo el mes de febrero. La decisión se incluye en un plan de mantenimiento integral que busca garantizar la seguridad de los pasajeros y mejorar el funcionamiento de la formación, luego de los problemas registrados el último fin de semana que afectaron la normal prestación del servicio.

La empresa explicó que las tareas programadas son necesarias para optimizar la infraestructura ferroviaria y asegurar la continuidad del servicio en condiciones adecuadas. “Estamos trabajando para mejorar el servicio, priorizando la seguridad y el correcto funcionamiento del tren”, señalaron desde la administración del Tren Patagónico, al tiempo que agradecieron la comprensión de los usuarios y remarcaron que se mantendrá la información actualizada a través de los canales oficiales.

El anuncio se produce en un contexto de alta demanda turística en la región cordillerana, donde el tren representa una alternativa de conectividad clave para residentes y visitantes. La suspensión temporal genera preocupación en sectores vinculados al turismo y la producción, que dependen de la regularidad del transporte ferroviario para el traslado de personas y mercaderías.

La formación que recorre la emblemática ruta Jacobacci–Bariloche es considerada un símbolo de integración territorial y desarrollo regional. Por ello, la decisión de interrumpir el servicio durante todo febrero busca prevenir mayores inconvenientes y garantizar que, una vez finalizadas las tareas, el tren pueda retomar su recorrido con mayor seguridad y eficiencia.

Desde la empresa, señalaron que la suspensión es preventiva y que las cuadrillas técnicas trabajan en la revisión de locomotoras, vagones y vías. Además, se prevé la incorporación de mejoras en los sistemas de señalización y comunicación, con el objetivo de brindar mayor confianza a los usuarios en la próxima reanudación del servicio.