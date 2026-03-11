Durante esta mañana, un camión particular impactó contra una columna de media tensión y provocó la salida de servicio de un alimentador troncal que abastece a varios barrios de Roca. El siniestro dejó sin suministro eléctrico a cientos de familias, generando preocupación y reclamos inmediatos.

El corte afectó a sectores de los barrios Parque San Juan, Quintu Panal y la totalidad de los domicilios ubicados sobre la calle Vitterbori. La magnitud del daño obligó a desplegar rápidamente a las guardias operativas de la empresa distribuidora EDERSA, que en menos de 30 minutos lograron restablecer el servicio en más del 90% de la zona afectada.

Actualmente, las cuadrillas concentran las tareas en un área puntual del barrio Parque San Juan, delimitada por las calles Santa Cruz, Bolivia, Chile y Avenida Roca. Allí se aisló la falla para poder remover la columna destruida, reemplazarla y tender nuevamente el cable de media tensión. Según estimaciones oficiales, el suministro eléctrico quedará normalizado antes de las 13 horas. “El objetivo es garantizar la seguridad de los vecinos y recuperar el servicio en el menor tiempo posible”, señalaron desde la empresa.

El incidente generó inconvenientes en comercios, escuelas y familias que iniciaban su jornada laboral. Vecinos de los barrios afectados manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos similares y reclamaron mayores controles de tránsito en zonas donde circulan vehículos de gran porte.

En los últimos meses se registraron otros episodios de daños a infraestructura eléctrica en la región, lo que motivó advertencias de la distribuidora sobre la necesidad de extremar precauciones en la circulación urbana. La empresa recordó que cada impacto contra columnas o tendidos de media tensión implica riesgos de seguridad y cortes que afectan a miles de usuarios.