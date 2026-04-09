El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo una nueva reunión con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y continúa fortaleciendo vínculos con mandatarios provinciales para asegurar respaldo a las reformas del Gobierno en el Congreso. El encuentro se realizó en la Casa Rosada y tuvo como eje la agenda legislativa impulsada por el presidente, Javier Milei. Entre los temas abordados se destacó la modificación de la Ley de Glaciares.

Además, el funcionario planteó iniciativas vinculadas a propiedad privada, expropiaciones, desalojos y cambios en la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego, junto con la regularización de barrios populares incluidos en el Renabap.

La agenda también incluyó propuestas para endurecer penas e incorporar nuevos delitos migratorios, en línea con el paquete de reformas que el oficialismo busca impulsar en esta etapa.

El encuentro con Sadir se suma a otras reuniones recientes. Esta semana, Santilli recibió a los gobernadores Claudio Poggi y Juan Pablo Valdés, mientras que en días previos también se reunió con Marcelo Orrego, Ignacio Torres y Alfredo Cornejo.

Además de los proyectos legislativos, los mandatarios llevaron reclamos por obras e infraestructura. En ese marco, Poggi planteó la prórroga de la concesión de la Ruta Nacional 7, mientras que Valdés solicitó respaldo para inversiones viales y portuarias, en gestiones que también incluyeron al ministro de Economía, Luis Caputo.

En paralelo, el Gobierno habilitó adelantos de coparticipación por hasta $400 mil millones para 12 provincias, una medida destinada a aliviar tensiones financieras en un contexto de restricción de recursos.

Si bien desde el oficialismo aseguran que se trata de un mecanismo habitual, la decisión coincide con la estrategia de sumar apoyos políticos para garantizar la aprobación de las reformas en el Congreso.

En ese contexto, Santilli continuará con la ronda de encuentros con gobernadores, en busca de consolidar una base de respaldo que permita avanzar con la agenda oficialista en el ámbito legislativo.