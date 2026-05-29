Diversión y chocolate: la propuesta gratuita para toda la familia por el Día Internacional del Juego

La Municipalidad de Neuquén invitó a las infancias y a las familias de toda la ciudad a participar este sábado de una nueva celebración por el Día Internacional del Juego, una propuesta gratuita que se desarrollará en el Parque Central con múltiples actividades recreativas, espectáculos y espacios de encuentro comunitario.

La jornada se realizará desde las 15 sobre la explanada Héroes de Malvinas y forma parte de la Ordenanza N° 14.495, que declaró esta fecha de interés municipal e incorporó la celebración al calendario oficial de efemérides locales.

Juegos y actividades para toda la familia

El evento contará con la participación de distintas instituciones y organizaciones vinculadas al trabajo comunitario y la promoción de derechos de las infancias. Entre ellas estarán Bien Argentino, el Rotary Club Neuquén, veteranos de Malvinas y la Policía provincial.

Además, habrá presentaciones artísticas en vivo con la participación de los Zumberitos del Oeste y la Murga Fuera de Este Mundo, junto a propuestas recreativas libres y gratuitas pensadas para niños, niñas y adolescentes.

La directora de Niñez, Belén Materre, explicó que durante la tarde también se realizará la presentación del concurso Jóvenes Destacados y confirmó que los excombatientes de Malvinas compartirán chocolate caliente para todos.

Un espacio de encuentro e inclusión

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, remarcó la importancia de promover el juego como un derecho fundamental de las infancias.

“El Día Internacional del Juego tiene que ver con el derecho de las infancias a la recreación, una temática sobre la que trabajamos de manera permanente. Este tipo de eventos también genera valiosos espacios de encuentro para toda la comunidad”, expresó.

La funcionaria subrayó además que la propuesta será inclusiva y accesible para todos los vecinos y vecinas de la ciudad. “No importa en qué barrio vivas, todos pueden acercarse y disfrutar de un espacio pensado para compartir en familia, con actividades recreativas para niños y niñas”, afirmó.

En ese sentido, destacó que el Parque Central fue elegido como sede por su ubicación estratégica y su conectividad mediante distintas líneas de colectivo, lo que facilita la llegada de familias desde distintos sectores de la ciudad.

“El sábado por la tarde vamos a vivir una hermosa jornada de juego, participación y encuentro. Será una nueva propuesta dentro del calendario de actividades que ofrece la ciudad cada fin de semana”, sostuvo De Giovanetti, quien reiteró la invitación abierta a toda la comunidad.

