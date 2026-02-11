Obra clave para las infancias neuquinas: Los Bajitos llegó al 90% de avance

La construcción del nuevo edificio del Dispositivo de Cuidado Formal Los Bajitos avanza hacia su etapa final y ya registra un 90% de ejecución, con una inversión superior a los 2.000 millones de pesos. Se trata de un espacio destinado al cuidado integral de niños y niñas de entre 3 y 12 años, que busca mejorar las condiciones de acompañamiento y protección.

Durante la recorrida oficial, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y la secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso, supervisaron los trabajos junto a equipos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, diputados provinciales e inspectores técnicos. Las autoridades destacaron el avance de la obra pública y su impacto en la atención de las infancias.

El nuevo edificio se ubica en el este de Neuquén capital, sobre calle Baigorrita, a pocos metros de Arturo H. Illia, y contará con 600 metros cuadrados de superficie cubierta. Su puesta en marcha permitirá sumar un espacio moderno, seguro y adecuado para el cuidado infantil, una demanda sostenida del sistema provincial.

Actualmente, el dispositivo Los Bajitos brinda alojamiento y acompañamiento a 14 niños y niñas, mediante un equipo conformado por 38 trabajadores que desarrollan tareas de cuidado, contención y asistencia diaria. La falta de un edificio propio hacía necesario avanzar en una infraestructura que garantice condiciones seguras y un entorno adecuado.

La obra forma parte del fortalecimiento de la red provincial de dispositivos de cuidado, con el objetivo de ampliar la infraestructura destinada al acompañamiento integral de las infancias. El nuevo espacio permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran intervención del Estado.

En cuanto al proyecto, la edificación incluye un ingreso jerarquizado, rampa accesible, un sector administrativo con espacio para revinculación familiar, áreas de esparcimiento integradas al comedor, dormitorios, baños y vestuarios adaptados. También cuenta con una galería cubierta que conecta el área de servicios con el sector de juegos y la plaza.

Durante su ejecución se incorporaron trabajos complementarios como cerramientos laterales y frontales, parquización, y la instalación de muros cortafuego en el entretecho, con el fin de reforzar las condiciones de seguridad del edificio y garantizar un entorno adecuado para el desarrollo de las actividades.