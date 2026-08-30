El último domingo de agosto llegará con un escenario meteorológico típico de la transición entre el invierno y la primavera. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia de Neuquén presentará condiciones variables, con abundante nubosidad, viento y algunas precipitaciones sobre la cordillera. Aunque muchos asocian estas características con la tradicional tormenta de Santa Rosa, por el momento no se esperan fenómenos de gran intensidad sobre el este neuquino.

Neuquén capital: cielo cubierto y viento durante gran parte del día

La capital neuquina tendrá una jornada mayormente nublada, con momentos de cielo cubierto y viento del sector oeste y noroeste. La temperatura mínima rondará los 8°C y la máxima alcanzará los 18°C. Hacia la tarde no se descartan algunas precipitaciones débiles y aisladas, aunque la probabilidad es baja. Las ráfagas podrían superar los 50 kilómetros por hora.

Zapala: ambiente fresco y nubosidad persistente

En la zona centro de la provincia se espera un domingo frío desde temprano y con abundante nubosidad. Las temperaturas se mantendrán bajas durante la mañana, mientras que por la tarde el ambiente continuará fresco. El viento será moderado y no se prevén fenómenos significativos, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto durante buena parte de la jornada.

Chos Malal: temperaturas bajas y algunas ráfagas

El norte neuquino tendrá un domingo con escasa amplitud térmica. La mañana será fría y el cielo permanecerá entre parcialmente nublado y cubierto. Durante la tarde se esperan algunas ráfagas de viento, aunque sin alertas meteorológicas vigentes para la región. Las condiciones generales seguirán siendo estables, propias de los últimos días del invierno.

Lluvias y nieve en sectores altos de San Martín de los Andes

San Martín de los Andes continuará bajo un ambiente plenamente invernal. El SMN prevé precipitaciones durante buena parte del domingo, con lluvias en zonas urbanas y nevadas en cotas más elevadas. Las temperaturas oscilarán entre 2°C y 9°C, acompañadas por viento moderado del oeste y noroeste.

Villa La Angostura: domingo húmedo y con características invernales

La localidad cordillerana también tendrá una jornada marcada por la inestabilidad. Se esperan lluvias intermitentes, cielo cubierto y temperaturas bajas durante todo el día. En los sectores de montaña cercanos podrían registrarse nevadas, mientras que el viento acompañará el ingreso de aire frío desde el Pacífico.